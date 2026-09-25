Prevén llegada de ciclón extratropical a costa este de EEUU

Se espera que vientos fuertes, inundaciones costeras y lluvias intensas azoten gran parte de la costa este de Estados Unidos durante el fin de semana, con un potente ciclón extratropical que llevará sus vientos más fuertes a la península de Cape Cod y las islas.

Las ráfagas máximas de viento podrían acercarse a 97 a 105 km/h (60 a 65 mph) en el Cabo, Martha’s Vineyard y Nantuckety entre la noche del viernes y la mañana del sábado, en comparación con unos 80 a 89 km/h (50 a 55 mph) en el área de Boston y 56 a 64 km/h (35 a 40 mph) más hacia el interior, según Matthew Belk, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Norton, Massachusetts.

“Definitivamente va a ser un caso en el que, cuanto más cerca de la costa se esté, más impactos de la tormenta es probable que se vean”, afirmó Belk.

Belk señaló que los ciclones extratropicales no son inusuales a medida que Nueva Inglaterra entra en el otoño, pero una preocupación tan temprano en la temporada es que las hojas aún permanecen en los árboles, lo que crea mayor resistencia al viento. Eso podría aumentar el riesgo de caída de ramas, lo que a su vez puede provocar cortes de energía y dejar escombros en las carreteras, explicó.

Cuando los residentes se preparaban para la tormenta este viernes, el equipo Medias Rojas, de Grandes Ligas, anunció modificaciones en su serie de fin de semana contra los Cachorros de Chicago. El equipo de Boston informó que trasladará el partido del domingo por la tarde al viernes para programar una doble cartelera dividida. Por otra parte, Ed Sheeran anunció la cancelación de sus esperados conciertos del viernes y el sábado en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, debido a la tormenta.

El servicio público de ferry que conecta Cape Cod con las islas de Nantucket y Martha’s Vineyard registraba cancelaciones generalizadas el viernes debido a los fuertes vientos y el oleaje. En Rhode Island, también se cancelaron los ferris hacia Block Island. Se esperaba que las interrupciones del servicio de transbordadores se extendieran también al sábado.

Para las personas que viajan con regularidad hacia y desde las islas, la posibilidad de quedarse varados de un lado u otro es “parte de la vida”, comentó Sean Driscoll, portavoz de la Woods Hole, Martha’s Vineyard and Nantucket Steamship Authority. La mayoría de la gente tiene planes alternativos para cuando se cancelan los barcos.

“Es una molestia, pero ya sabe, a estas alturas sabemos qué hacer con este tipo de cosas", añadió Driscoll. "Esto no está fuera de lo normal. Parte de vivir en esta región es, en cierto modo, saber cómo lidiar con estas cosas”.

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Willingham reportó desde Boston.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.