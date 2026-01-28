Ordenan al gobierno holandés a proteger a residentes de Bonaire del cambio climático

Un tribunal ordenó el miércoles al gobierno holandés elaborar un plan para proteger a los residentes de la pequeña isla caribeña de Bonaire de los devastadores efectos del cambio climático, una victoria contundente para los isleños.

El Tribunal de Distrito de La Haya, en una sorprendente reprimenda a las autoridades holandesas, también dictaminó que el gobierno discriminó a los 20.000 habitantes de la isla al no tomar "medidas oportunas y adecuadas" para protegerlos del cambio climático antes de que sea demasiado tarde.

"La isla ya sufre inundaciones debido a tormentas tropicales y lluvias extremas, y según varios investigadores, esto empeorará en los próximos años. Incluso las previsiones conservadoras predicen que partes de la isla estarán bajo el agua para 2050, es decir, en 25 años", declaró el juez Jerzy Luiten a una sala de audiencias abarrotada.

El caso, presentado por ocho residentes de Bonaire y respaldado por el grupo ambientalista Greenpeace, buscaba obligar al gobierno a proteger mejor a sus ciudadanos de los efectos del aumento de las temperaturas y el nivel del mar, y podría sentar un precedente para desafíos legales similares en otros lugares.

"Los jueces nos escucharon", indicó una de las residentes, Jackie Bernabela.

"Ya no somos ciudadanos de segunda clase. Igualdad. Estoy muy feliz", expresó en la sala de audiencias mientras se secaba las lágrimas de los ojos.

No ha habido una reacción del gobierno al fallo escrito de 90 páginas. El gobierno puede apelar la decisión.

La directora de Greenpeace en Holanda Marieke Vellekoop señaló en un comunicado emitido de antemano que "sería una victoria de importancia histórica si el fallo del tribunal obligara al Estado a tomar medidas concretas para proteger a las personas del clima extremo y otras consecuencias de la crisis climática".

El caso se escuchó en La Haya porque Bonaire, junto con otras dos islas, San Eustaquio y Saba, se convirtieron en municipios especiales holandeses en 2010. Los 20.000 residentes de la isla son ciudadanos holandeses basados en su historia colonial.

Los abogados del gobierno argumentaron que Holanda ya está avanzando en la lucha contra el cambio climático, citando reducciones de gases de efecto invernadero y esfuerzos de mitigación. El abogado del gobierno, Edward Brans, sostuvo que el tema debería ser manejado por las administraciones nacionales y no por los jueces.

Pero el tribunal dictaminó que los esfuerzos del gobierno no eran suficientes, diciendo que la meta de reducir las emisiones en un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990 no era vinculante y no incluía completamente las emisiones del transporte aéreo y marítimo. El tribunal también dijo que era "altamente improbable" que Holanda alcanzara su meta para 2030.

El fallo se produjo mientras semanas de conversaciones para formar un nuevo gobierno holandés tras las elecciones de fines de octubre parecen estar produciendo una nueva coalición minoritaria encabezada por el líder centrista del D66, Rob Jetten. Ganó el apodo de "impulsor del clima" cuando era ministro responsable de impulsar una serie de leyes destinadas a reducir la dependencia de Holanda de los combustibles fósiles y reducir significativamente sus emisiones de carbono. Ahora, el nuevo gobierno tendrá que endurecer las medidas en línea con el fallo del tribunal.

No es la primera vez que el Tribunal de Distrito de La Haya emite un fallo climático innovador. El mismo tribunal escuchó la primera etapa en el histórico caso Urgenda hace más de una década. Ese caso concluyó en 2019 cuando el Tribunal Supremo falló a favor de activistas climáticos y ordenó al gobierno reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una batalla legal que allanó el camino para desafíos similares en todo el mundo.

El caso Urgenda fue mencionado en las recientes decisiones sobre cambio climático del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el tribunal más alto de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Ambos tribunales encontraron que no combatir el cambio climático violaba el derecho internacional.

En la década hasta 2023, los niveles del mar aumentaron en un promedio global de alrededor de 4,3 centímetros (1,7 pulgadas), con partes del Pacífico aumentando aún más. El mundo también se ha calentado 1,3 grados Celsius (2,3 Fahrenheit) desde tiempos preindustriales debido a la quema de combustibles fósiles.

