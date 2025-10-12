Nueva Jersey declara estado de emergencia ante lluvias y posibles inundaciones

Una tormenta avanzaba por la costa este de Estados Unidos el domingo, con Nueva Jersey declarando estado de emergencia y algunos aeropuertos publicando retrasos y cancelaciones en anticipación a las inundaciones costeras y fuertes vientos, mientras otro sistema de tormentas golpeaba más al sur con lluvias intensas e inundaciones.

“Los mayores efectos van a ser el potencial de inundaciones costeras, especialmente para las áreas desde el noreste de Carolina del Norte hacia el norte hasta gran parte de la costa de Nueva Jersey”, dijo el meteorólogo Bob Oravec, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

También se pronosticaron lluvias intensas para el sureste de Nueva Inglaterra, el área de la ciudad de Nueva York, y en secciones costeras de Carolina del Sur, comentó Oravec.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, un área que ha visto daños significativos por tormentas esta temporada, el oleaje del océano comenzaba a cruzar la Carretera 12 en un motel cerca de Buxton, informó la policía del condado Dare el domingo. La oficina instó a los viajeros a ser cautelosos y alertó a los propietarios de viviendas a medida que se acercaba la marea alta.

Todo Nueva Jersey está en emergencia desde anoche. Se espera que el aviso dure hasta el lunes, autorizando la activación del personal de servicios de emergencia del estado según sea necesario.

Se pronostica que partes del estado experimenten inundaciones costeras de moderadas a graves, inundaciones repentinas en el interior, vientos de hasta 97 km/h (60 mph), hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia y oleaje alto, lo que podría causar erosión en las playas. Algunos voluntarios estaban colocando sacos de arena en las playas.

El Servicio Meteorológico Nacional colocó a la ciudad de Nueva York, Long Island y el sur del condado Westchester bajo advertencia de inundación costera y aviso de viento al menos hasta la tarde del lunes. Las áreas costeras de los suburbios de Long Island podrían ver inundaciones, con hasta 8 cm (3 pulgadas) de lluvia y vientos fuertes esperados, según el servicio meteorológico.

El domingo por la mañana ya se registraban ráfagas de viento de más de 48 km/h (30 mph) en la región.

Las empresas de servicios públicos en el área han añadido más de 1.600 trabajadores para responder a la tormenta.

“Con advertencias de vientos fuertes y riesgos de inundación, mantenerse alerta, vigilante y tomar medidas para prepararse es crucial para la seguridad de todos”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado

Se anunciaron algunos retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos desde Washington, D.C. hasta Boston.

Se espera que el sistema del noreste salga de la región para la noche del lunes.

Los reporteros de The Associated Press Julie Walker y Michael Hill contribuyeron a esta historia.