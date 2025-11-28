Trump plantea indultar al expresidente hondureño Hernández, sentenciado por narcotráfico en 2024

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el viernes que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien en 2024 fue declarado culpable por cargos de tráfico de drogas y armas y sentenciado a 45 años de prisión.

En su cuenta de Truth Social, Trump explicó que "según muchas personas a las que respeto profundamente", Hernández fue "tratado de manera muy dura e injusta".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.