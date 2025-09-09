Más de 120.000 evacuados por inundaciones en el centro de Pakistán en medio de un calor extremo

Rescatistas respaldados por el ejército evacuaron durante la noche a casi 100.000 personas de una ciudad central de Pakistán, algunas de las cuales dijeron haber soportado un calor abrasador en tiendas de campaña y espacios abiertos después de que las aguas de la inundación sumergieran sus hogares y arrasaran tierras de cultivo.

En las últimas 24 horas, más de 122.000 personas han sido trasladadas desde Jalalpur Pirwala, una ciudad en la provincia oriental de Punjab, dijo Irfan Ali Kathia, director general de la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab. Muchos buscaron refugio con familiares mientras que otros se alojaban en campamentos de socorro, manifestó.

En los distritos inundados, la mayoría dijo que recibieron poca o tardía ayuda. El gobierno insiste en que estaba llevando a cabo operaciones de rescate y socorro simultáneamente y que se envían camiones cargados de suministros diariamente.

Las inundaciones provocadas por semanas de intensas lluvias monzónicas, lluvias torrenciales y liberaciones de agua de represas en la vecina India han desplazado a 2,2 millones de personas en todo Punjab desde el mes pasado, dijo Kathia a los periodistas.

Al menos 61 personas han muerto en incidentes relacionados con las inundaciones desde el mes pasado. Kathia dijo que Multan, otra ciudad clave en Punjab, todavía estaba en riesgo de inundación ya que el caudal de los ríos continuaba aumentando. Se estaban haciendo preparativos para abrir brechas controladas en los diques para desviar el agua hacia áreas rurales y proteger las ciudades, comentó.

“Pudimos salvar muchas vidas gracias a evacuaciones oportunas, aunque algunas personas se negaron a irse hasta que el agua llegó a sus aldeas”, expresó. Añadió que se utilizaron drones con cámaras térmicas para localizar a los sobrevivientes.

Zarini Bibi, de 45 años, huyó de su aldea inundada cerca de Jalalpur Pirwala en bote con sus hijos.

“Vi el día del juicio final en forma de esta inundación”, dijo. “Mi hogar, que era mi sueño y mi paraíso, ahora está bajo el agua. Apenas escapé con mis hijos, y todo lo que poseíamos ha sido destruido”.

Dijo que se quedó solo con la ropa que llevaba puesta y ahora vivía en un campamento bajo un calor sofocante y con poca comida donada. “Se siente como si nos hubiéramos convertido en mendigos”, expresó.

Otro residente desplazado, Tariq Ullah, dijo que sus familiares se negaron a acogerlo, y él y su familia ahora vivían en una tienda de campaña al borde de la carretera.

“Gracias a Dios nuestras vidas fueron salvadas. Una casa se puede reconstruir, pero la vida se da solo una vez”, comentó, añadiendo que un partido político local, la Liga Musulmana Markazi de Pakistán, estaba ayudando a proporcionar ayuda a familias como la suya.

Las aguas de la inundación han sumergido más de 3.900 aldeas en 26 distritos desde el 23 de agosto, dijo Kathia.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, India compartió de nuevo datos de ríos el martes, señalando que un río indio permanecía en el nivel de peligro, aumentando el riesgo de más inundaciones transfronterizas en áreas paquistaníes a lo largo de la frontera.

A nivel nacional, las inundaciones monzónicas desde finales de junio han matado a más de 900 personas, según la autoridad de desastres. Actualmente, casi 80.000 personas viven en campamentos de socorro en todo Punjab, y también se llevaron a cabo evacuaciones en la provincia sureña de Sindh, donde más de 100.000 personas fueron reubicadas la semana pasada.

Sindh fue una de las regiones más afectadas en las catastróficas inundaciones de 2022, que mataron a 1.739 personas en todo Pakistán.

El periodista de Associated Press Babar Dogar en Lahore, Pakistán, contribuyó a este despacho.

