Marzo rompió el termómetro en EEUU, y el fenómeno de El Niño podría subir la apuesta

El calor persistente e inusualmente alto de marzo fue tan intenso que el territorio continental de Estados Unidos registró su mes más anormalmente caluroso en 132 años de registros, según datos meteorológicos federales. Y al parecer, el próximo año, el nivel del calor global aumentará aún más, ya que algunos pronósticos prevén que el fenómeno de El Niño, que está en gestación, alcanzará una intensidad extraordinaria.

Marzo no solo fue el más caluroso del que se tenga registro en Estados Unidos, sino que la magnitud por encima de lo normal superó a la de cualquier otro mes en la historia de los 48 estados contiguos. La temperatura media de marzo, de 10,47 grados Celsius (50,85 grados Fahrenheit), estuvo 5,19 °C (9,35 °F) por encima de lo normal para marzo en el siglo XX. Eso superó con creces el antiguo récord de 4,9 °C (8,9 °F), establecido en marzo de 2012 como el mes más anormalmente caluroso registrado —sin importar el mes del año—, según los registros difundidos el miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La temperatura máxima media de marzo fue especialmente alta, con 6,3 °C (11,4 °F) por encima del promedio del siglo XX, y fue casi un grado más cálida que la máxima diurna promedio de abril, indicó la NOAA.

Seis de los 10 meses más anormalmente calurosos del país han ocurrido en los últimos 10 años. Este febrero, que estuvo 3,65 °C (6,57 F) por encima de lo normal del siglo XX, fue el décimo con mayor desviación por encima de lo normal.

“Lo que vivimos en marzo en todo Estados Unidos no tuvo precedentes”, afirmó Shel Winkley, meteoróloga de Climate Central. “Una de las razones por las que esto es tan preocupante es simplemente el enorme volumen de récords, récords históricos, que se establecieron y se rompieron durante ese periodo. Pero, además, esto llega justo después de lo que fue el peor año de nieve. Y del invierno más caluroso del que se tiene registro. Así que estamos viendo esta continuidad de un calor extraordinario que se produjo durante los meses de invierno y que también se prolonga hacia los meses de primavera. Ahí es donde realmente preocupa: es la duración de este calor”.

Se batieron más de 19.800 récords diarios de temperatura por calor en todo el país, según el meteorólogo Guy Walton, que analiza datos de la NOAA.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.