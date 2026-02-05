Malasia prohíbe importación de residuos electrónicos y promete frenar vertidos ilegales

Malasia anunció una prohibición inmediata y total sobre la importación de basura electrónica, y el gobierno prometió que el país no sería un "vertedero" para los desechos del mundo.

La Comisión Anticorrupción de Malasia dijo en un comunicado el miércoles por la noche que toda la basura electrónica sería reclasificada bajo la categoría de "prohibición absoluta" con efecto inmediato. Esto elimina el poder discrecional que antes tenía el Departamento de Medio Ambiente para conceder exenciones de importación de ciertos desechos electrónicos.

"Los desechos electrónicos ya no están permitidos" afirmó en el comunicado el jefe de la MACC, Azam Baki, que prometió "una intervención firme e integrada" para prevenir importaciones ilegales.

Malasia ha lidiado en el pasado con grandes volúmenes de desechos electrónicos importados, muchos de los cuales se sospecha que son ilegales y peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Las autoridades han incautado cientos de contenedores de desechos electrónicos sospechosos en los puertos en los últimos años y han emitido avisos para su devolución a los exportadores.

Los defensores del medio ambiente han instado durante mucho tiempo a tomar medidas más contundentes. La basura electrónica —productos electrónicos desechados como computadoras, celulares y electrodomésticos— pueden contener sustancias tóxicas y metales pesados, incluidos plomo, mercurio y cadmio, que contaminan el suelo y los recursos hídricos si se procesan o se desechan de manera inadecuada.

La prohibición se produce mientras las autoridades amplían una investigación por corrupción relacionada con la gestión de desechos electrónicos. La semana pasada, la MACC detuvo y puso en prisión preventiva al director general del departamento de medio ambiente y a su adjunto por presunto abuso de poder y corrupción en la supervisión de residuos electrónicos. La investigación también ha llevado a las autoridades a congelar cuentas bancarias y confiscar efectivo vinculado al caso.

El Ministerio del Interior prometió en una publicación en redes sociales el miércoles que el gobierno reforzaría los esfuerzos para combatir el contrabando de basura electrónica en el país.

"Malasia no es un vertedero para los desechos del mundo", afirmó. "Los desechos electrónicos no son solo basura, sino una amenaza seria para el medio ambiente, la salud de las personas y la seguridad nacional".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.