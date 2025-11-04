La cifra de muertos por el huracán Melissa en Haití sube a 43

El gobierno de Haití informó que el número de muertos por el huracán Melissa aumentó a 43, y otras 13 personas aún desaparecidas.

Los equipos de rescate intentan llegar a personas en el suroeste del país, donde deslizamientos de tierra e inundaciones devastaron más de 30 comunidades.

Al menos 25 muertes ocurrieron en la localidad costera de Petit-Goâve, una de las comunidades más afectadas.

La tormenta de categoría 5, uno de los huracanes atlánticos más fuertes registrados, inundó casi 12.000 hogares y destruyó casi 200 después azotar Haití la semana pasada. Numerosas carreteras siguen inaccesibles.

El gobierno advirtió que hay escasez de agua potable en varias comunidades y que pronto distribuirá semillas y herramientas a los agricultores que enfrentan grandes pérdidas.

Más de 1.700 personas permanecen en refugios.

Mientras tanto, en la cercana Jamaica, los equipos de rescate intentaban llegar a más de dos docenas de comunidades que permanecen aisladas desde que Melissa tocó tierra el 28 de octubre.

La tormenta mató al menos a 32 personas en Jamaica, y las autoridades advirtieron que ese número aumentará.

Mike Bassett, jefe de la organización cristiana de ayuda y desarrollo en desastres World Vision International, dijo que podría ocurrir una potencial crisis humanitaria si la ayuda no se entrega rápidamente.

“He hecho esto por más de 10 años, y nunca he visto algo así”, afirmó Bassett el martes mientras estaba en Jamaica.

Comentó que, al visitar comunidades devastadas por el huracán como Chester Castle y Cambridge, se vio a personas bañándose en un río y recolectando su agua para beber debido a la falta de electricidad y suministro de agua tras el paso del huracán.

World Vision está entre una lista creciente de agencias internacionales de ayuda y voluntarios que están trabajando de manera independiente y con las autoridades jamaicanas para administrar la ayuda.

“Los vuelos de ayuda están llegando rápida y furiosamente y no hay escasez de suministros”, dijo el ministro de Transporte y Energía, Daryl Vaz, quien es el copresidente del comité especial establecido para agilizar los esfuerzos de ayuda y recuperación del gobierno.

Pearnel Charles Jr., quien lidera el Ministerio de Seguridad Social de Jamaica, manifestó que el esfuerzo de ayuda se está intensificando.

“Estamos coordinando con todos los recursos disponibles”, expresó Charles, quien rechazó las quejas de que no se estaba haciendo lo suficiente para llevar ayuda a los sobrevivientes de la tormenta con la rapidez necesaria.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.