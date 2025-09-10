Inundaciones repentinas en Indonesia dejan al menos 11 muertos y 13 desaparecidos

Rescatistas indonesios recuperaron el miércoles los cuerpos de al menos 11 personas, mientras que 13 más seguían desaparecidas tras las inundaciones repentinas que azotaron dos provincias de la nación insular, informaron las autoridades.

Las lluvias torrenciales, que comenzaron el lunes, causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y en la isla turística de Bali.

Tres miembros de una familia fueron encontrados muertos después de que su casa fuera arrastrada, y cinco personas seguían desaparecidas el miércoles en el distrito de Nagekeo de Nusa Tenggara Oriental, dijeron las autoridades.

En Bali, los rescatistas recuperaron ocho cuerpos de varias áreas, y ocho residentes estaban desaparecidos el miércoles, dijo Muhammad Iqbal Simatupang, el jefe de policía de Denpasar, la capital provincial de Bali.

La lluvia ha hecho que los ríos se desborden, arrasando con nueve ciudades y distritos en Bali. Lodo, rocas y árboles cayeron sobre aldeas en las laderas de las montañas, y la crecida de los ríos sumergió al menos 112 vecindarios y provocó varios deslizamientos de tierra, dijo la Agencia de Mitigación de Desastres de Bali en un comunicado.

Cuatro personas estaban en un edificio que se derrumbó y fue arrastrado en el área del mercado de Kumbasari, en el sur de Denpasar, dijo Nyoman Sidakarya, jefe de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Bali.

En videos publicados por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate pueden verse autos flotando en aguas fangosas mientras soldados y rescatistas en botes de goma ayudaban a niños y personas mayores que se vieron obligados a subir a los techos de casas y edificios inundados.

Las graves inundaciones inundaron miles de hogares y edificios en áreas residenciales y lugares turísticos. Las autoridades han cortado la electricidad y el agua, lo que ha obligado a hoteles, restaurantes, hospitales y otras instalaciones públicas a usar generadores, dijo Wayan Koster, el gobernador de Bali.

Se han producido deslizamientos de tierra en 18 vecindarios de los distritos de Karangasem, Gianyar y Badung, arrasando al menos 15 tiendas y casas y provocando daños en varias carreteras y puentes, dijo.

“Este desastre también causó pérdidas materiales para los comerciantes y negocios turísticos”, dijo Koster, y agregó que más de 800 personas habían acudido a refugios temporales después de que el agua de la inundación alcanzara hasta 2,5 metros (8 pies) en algunos lugares.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, dijo que las inundaciones repentinas en Nagekeo arrastraron a aldeanos y vehículos que pasaban por las aldeas devastadas y provocaron un deslizamiento de tierra que bloqueó tres carreteras, provocando la muerte de al menos tres aldeanos, mientras que cuatro personas seguían desaparecidas.

El clima extremo y el terreno accidentado dificultaron los esfuerzos de rescate, afirmó, señalando que la inundación en Nagekeo también destruyó dos puentes, dos oficinas gubernamentales, una plantación, campos de arroz y ganado.

Las fuertes lluvias estacionales, que abarcan aproximadamente desde septiembre hasta marzo, suelen causar inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.