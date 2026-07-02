Incendios forestales arrasan el sur de Francia al tiempo que calor y sequía avivan las llamas

Varios incendios forestales ardían el jueves en el sur de Francia tras semanas de tiempo seco y temperaturas récord en todo el país, y devastaron grandes extensiones de terreno.

El incendio más grande se propagó en las regiones de Aude y Hérault, donde se desplegaron hasta 800 bomberos y 150 vehículos para combatir las llamas que arrasaron más de 900 hectáreas (2.200 acres), informaron las autoridades locales. Se registraron más fuegos en la vecina región de Marsella, donde dos focos quedaron bajo control el jueves, aunque aún no estaban extinguidos.

El primer ministro francés Sebastien Lecornu dijo que casi 7.000 incendios se han declarado desde el inicio de la temporada de verano, con unas 8.700 hectáreas ya quemadas. “La situación es bastante tensa”, afirmó.

En la región de Aude, se desplegaron cuatro aeronaves bombarderas de agua para apoyar a los bomberos .

“La idea es controlar el incendio rápidamente porque las temperaturas están subiendo y el viento está ganando fuerza”, declaró Alain Bucquet, prefecto de Aude, al canal France Info.

Aude sufre incendios forestales con regularidad. El año pasado, los bomberos lograron contener en la región el mayor incendio forestal de Francia en décadas.

Más al sur, los incendios que se propagaban en el balneario de Canet-en-Roussillon obligaron a evacuar a 1.500 personas de tres campings y arrasaron cientos de casas móviles, dijo el prefecto regional, Pierre Regnault de la Mothe.

Los bomberos estaban inmersos en “una feroz lucha” para evitar que las llamas se propagaran en una zona industrial, declaró.

Se esperan altas temperaturas y condiciones de sequía en los próximos días, sin lluvias pronosticadas, tras las olas de calor de mayo y la de finales de junio.

Las plantas y la vegetación están sometidas a un severo estrés hídrico, lo que favorece la aparición de incendios, al tiempo que fuertes vientos soplan en toda la región mediterránea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.