Incendio forestal avivado por el viento provoca evacuaciones en el este de Washington

Un incendio forestal que se propaga con rapidez, impulsado por fuertes vientos y altas temperaturas, arrasó el noroeste de Spokane el sábado antes de saltar el río Spokane y provocar la evacuación de miles de personas.

El incendio Old Trails comenzó alrededor del mediodía, quemando matorrales y pasto en un área abierta, pero se extendió rápidamente hacia el norte y el este en dirección a zonas residenciales. Los autos se alineaban en las carreteras mientras la gente huía de sus hogares, y desde la autopista se veían llamas anaranjadas y rojas.

El incendio levantó una columna de humo que se extendió sobre la región y, hasta la noche, casi 4 millas cuadradas (10 kilómetros cuadrados) de terreno habían ardido, informó Courtney James, portavoz del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington.

La causa del fuego estaba bajo investigación.

James instó a los residentes de Spokane a acatar las órdenes de evacuación y a mantenerse atentos a las condiciones cambiantes y a las evacuaciones, ya que estaban cambiando rápidamente.

Se perdieron algunas estructuras, pero las autoridades aún no tenían un conteo preciso, indicó Jessica Watson, portavoz del DNR para el incendio. Los bomberos no habían logrado ninguna contención hasta la noche y el viento seguía soplando, agregó.

La empresa eléctrica Avista indicó que había introducido cortes de energía por seguridad pública en el área debido al graver riesgo de incendio.

El gobernador, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia el sábado después de que temperaturas inusualmente altas y fuertes vientos agravaran incendios forestales récord en todo el estado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de bandera roja por “situación particularmente peligrosa” para el este de Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.