Trump dice que aliados acordaron bases para dar fin a guerra con Irán; EEUU frenará ataques nuevos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que sus aliados en Oriente Medio han acordado los términos de un arreglo para poner fin a la guerra con Irán y señaló que, por ahora, se abstendrá de ordenar nuevos ataques en el conflicto.

Trump añadió que el acuerdo en gestación “incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”.

“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, a condición de poder concretar rápidamente un acuerdo”, afirmó Trump.

Agregó que Israel ha aceptado sumarse a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra que comenzó hace cinco meses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.