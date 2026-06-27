Incendio en Utah, el mayor en EEUU, se propaga velozmente y provoca más evacuaciones

Un incendio forestal de rápida propagación en Utah se extendió durante la noche, alimentado por el calor y el viento seco, y obligó a más comunidades a evacuar, informaron las autoridades el sábado.

Los aviones cisterna y los helicópteros quedaron en tierra el viernes a medida que aumentaban los vientos en el incendio Cottonwood, el mayor siniestro que arde actualmente en Estados Unidos. Se registraron ráfagas de 72 kilómetros por hora (45 millas por hora) y niveles de humedad de un solo dígito, lo que dio a las cuadrillas pocas opciones para frenar las llamas, especialmente mientras avanzaban por las copas de los árboles.

El Servicio Forestal de Estados Unidos indicó el sábado en un comunicado en Facebook que se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, pero no mucho.

“Las condiciones meteorológicas son ligeramente mejores para el comportamiento del fuego hoy, pero podría producirse un comportamiento extremo del incendio por la tarde a medida que aumenten las temperaturas y la velocidad del viento”, señaló el organismo.

No se han reportado heridos ni muertes, informó Jaclynn Swope, portavoz del equipo de respuesta.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en marzo que Salt Lake City, la capital de Utah, tuvo el invierno más cálido jamás registrado, con una temperatura promedio de 4,8 grados Celsius (40,7 grados Fahrenheit), casi 8 grados por encima de lo normal. Muchas otras partes de Utah tuvieron un invierno más cálido de lo habitual.

El incendio Cottonwood, que arde en una zona poco poblada del sur de Utah, se expandió el sábado hasta superar los 373 kilómetros cuadrados (144 millas cuadradas).

El incendio es solo uno de los varios que arden en Utah y dañó gravemente la estación de esquí Eagle Point en el condado de Beaver y obligó a cerrar campamentos en el Bosque Nacional Fishlake.

En la comunidad de Marysvale, el humo oscureció el sol el viernes mientras caía ceniza. Las autoridades advirtieron sobre una calidad del aire insalubre allí y en otros lugares.

“Estamos ante 48 horas completas de clima crítico que no hemos visto en Utah en los últimos cinco años”, dijo el meteorólogo Jason Straub en una reunión comunitaria en el condado de Beaver el viernes por la noche.

En otras partes de Utah, se ordenaron evacuaciones el viernes para varias comunidades pequeñas al suroeste de Salt Lake City, entre ellas, varias zonas de Eureka, con una población inferior a 1.000 habitantes, y el área del embalse Vernon, informaron las autoridades. Se han cerrado las carreteras que atraviesan la zona.

Dos incendios forestales en esa área —los incendios Iron y Cherry— se unieron durante la noche, y están contenidos en aproximadamente un 38%, según las autoridades de incendios. En conjunto, ambos fuegos abarcan unos 236 kilómetros cuadrados (91 millas cuadradas).

El humo se desplazó mayormente hacia el este, lo que significa que la calidad del aire en populares destinos vacacionales como los parques nacionales Zion y Bryce Canyon —ubicados muy al sur de las llamas— no se ha visto afectada de manera importante más allá de una ligera bruma en el área de Bryce.

Aun así, la columna de humo podía verse a kilómetros de distancia, incluso en lugares tan lejanos como Colorado.

Es algo que no se ha visto en la memoria reciente, dijo a principios de esta semana la guardabosques estatal de Utah, Jamie Barnes. Reconoció que los incendios se propagan más lejos y más rápido “en condiciones que desafían las expectativas históricas”.

A nivel nacional, casi 1,2 millones de hectáreas (3 millones de acres) se han quemado desde el inicio del año, lo que coloca a Estados Unidos por delante del promedio de 10 años.

Las advertencias de bandera roja cubren el Oeste de EEUU

Condiciones como la baja humedad y los fuertes vientos han activado advertencias de bandera roja en una amplia franja que se extiende desde California hasta el sur de Arizona y Nuevo México. Algunos pronósticos preveían vientos de 40 km/h a 56 km/h (25 a 35 mph), y se prevé que las peores condiciones se produzcan desde el norte de Arizona hasta el centro y sur de Utah.

En el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, las autoridades se preparaban para un corte de energía el sábado. La empresa de servicios públicos que atiende la zona había advertido que probablemente iniciaría un corte preventivo con la esperanza de reducir el riesgo de incendios forestales en el área.

Los visitantes podrán comprar pases del parque en las estaciones de entrada mientras los sistemas de energía de respaldo sigan en funcionamiento, pero las autoridades del parque indicaron que los visitantes deben llegar preparados. Eso significa descargar mapas y otra información importante antes de llegar y asegurarse de que los teléfonos y otros dispositivos electrónicos estén completamente cargados.

Los cortes de energía se han vuelto más comunes en el Oeste a medida que se amplía el riesgo de incendios forestales. Por lo general, son un último recurso después de que los pronosticadores de las empresas de servicios públicos evalúan factores como el viento sostenido y la velocidad de las ráfagas, los combustibles disponibles y la topografía.

Con la persistencia de las condiciones extremas de incendio, Rocky Mountain Power emitió una vigilancia/advertencia de corte de energía por seguridad pública para áreas del centro, sur y este de Utah durante el fin de semana.

Mientras haga calor y esté seco, el riesgo será alto

Tim Brown, profesor investigador y director del Western Regional Climate Center, dijo que el potencial de un comportamiento extremo del fuego se mantendrá mientras haga calor, esté seco y haya viento. Señaló distintas partes del Oeste que han estado atrapadas en una sequía persistente, entre ellas, Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México.

“No me sorprendería ver muchas restricciones a medida que nos acerquemos al fin de semana del 4 de julio”, manifestó. “La gente realmente necesita estar atenta a su entorno si va a estar en áreas boscosas de campamentos y en zonas de pastizales”.

El gobernador Spencer Cox estableció restricciones temporales para los fuegos artificiales hasta el 5 de julio, mientras el país se prepara para celebrar su 250mo aniversario, y afirmó que “este año es diferente”.

Aunque se desconocía la causa del incendio Cottonwood, el gobernador señaló en su orden que los seres humanos han sido la causa de la mayoría de los incendios en el estado en lo que va del año.

Incluso en Florida, donde ha habido múltiples incendios de matorrales, las autoridades instan a la gente a omitir los fuegos artificiales personales y, en su lugar, dejar la pirotecnia en manos de profesionales que realizan espectáculos cuidadosamente planificados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.