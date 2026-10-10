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Huracán Simón alcanza categoría 4 mientras avanza hacia la costa mexicana del Pacífico

TORMENTAS-PACÍFICO
TORMENTAS-PACÍFICO (AP)

Simón ha ganado fuerza hasta convertirse en un potente huracán de categoría 4 mientras avanza hacia la costa de México en el Pacífico.

Los vientos máximos sostenidos del meteoro aumentaron a 225 kilómetros por hora (140 mph) a primera hora del sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés). Una tormenta de esa intensidad o mayor se considera un huracán mayor.

Se espera que Simón deje fuertes lluvias en partes del suroeste de México, posiblemente a lo largo de la costa de Jalisco y en partes de los estados de Michoacán, Colima y Nayarit. Los meteorólogos advirtieron de posibles inundaciones y peligrosos deslaves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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