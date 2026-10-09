Sismo de magnitud 7,7 remece Panamá; se reportan daños materiales y algunos heridos

Un sismo de magnitud 7,7 remeció el viernes Panamá obligando a la gente a salir de sus casas y rascacielos en la capital y en otras localidades. Las autoridades no han reportado aún víctimas fatales, aunque sí varios heridos y el colapso de algunas edificaciones en el centro del país.

El terremoto tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros (6 millas) al suroeste de la remota localidad de Pitaloza Arriba, en el extremo sur de la región central de Panamá, según informó el USGS. Se produjo a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) y tuvo varias réplicas, dos de ellas de más de 5,5 grados.

El USGS había reportado inicialmente una magnitud de 8,0 que luego fue ajustando.

Residentes de la Ciudad de Panamá visiblemente conmocionados se congregaron en las calles al sentir el fuerte temblor.

Rosendo Domínguez, residente de la provincia de Herrera, unos 250 kilómetros al oeste de la capital, dijo a The Associated Press que el temblor se sintió allí con mucha fuerza. "Derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados”, dijo el hombre vía telefónica. “Toda la gente está afuera asustada”.

Televisiones locales mostraron imágenes de daños en algunos edificios en el distrito de Penonomé, unos 160 kilómetros al oeste de la capital. Una catedral católica, la fachada de un hotel y el edificio de la Gobernación resultaron severamente afectados, según se podía apreciar y confirmaron después las autoridades.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo en X que ha pedido a Dinoska Montalvo de Gracia, la ministra de Gobierno, que informe sobre cómo ha impactado el sismo. “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, sostuvo.

open image in gallery Personas evacúan el Hospital del Niño tras un fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país, en la Ciudad de Panamá ( AFP/Getty )

Daños materiales, algunos heridos

Omar Smith, del Servicio Nacional de Protección Civil, dijo al canal Telemetro Reporta que las afectaciones se habrían dado principalmente en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, situadas en el centro del país.

Smith reportó después en declaraciones a The Associated Press, varios heridos, sin dar cifras. Uno de ellos resultó golpeado por el colapso parcial de una infraestructura en la localidad de Penonomé. Indicó que no hay informes de daños en Ciudad de Panamá, que es conocida por sus centenares de rascacielos.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí, localidad situada en la provincia costera de Los Santos y colindante con Herrera, dijo que un edificio se derrumbó en playa Venado pero que en ese momento no había personas en el inmueble. “No se reportan víctimas”.

En la provincia de Los Santos, la iglesia de San Atanasio, declarada Patrimonio Histórico Nacional en 1938, se derrumbó sin que se registraran heridos, según la cadena panameña Telemetro.

El aeropuerto capitalino, el más transitado de Centroamérica con más de 20 millones de pasajeros el año pasado, informó por su lado de la suspensión de sus operaciones hasta nuevo aviso mientras procedía a la evacuación preventiva de los pasajeros.

En tanto, la compañía estatal de electricidad revisaba posibles impactos en la red nacional.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales informó de interrupciones en el abastecimiento de agua en varios puntos, entre ellos una planta potabilizadora de Chilibre, 30 kilómetros al norte de la capital, que solo opera al 20% de su capacidad.

El Canal de Panamá indicó que sus operaciones continúan con normalidad mientras revisa posibles afectaciones en sus instalaciones.

Panamá en una zona de riesgo

open image in gallery Imagen de los daños menores tras el fuerte sismo de magnitud 7,6 que sacudió el país, en Santa Catalina, provincia de Veraguas, Panamá, el 9 de octubre de 2026. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños ( AFP/Getty )

Panamá se encuentra en el arco de volcanes y fallas de la cuenca del Pacífico conocido como el "Anillo de Fuego". En esta zona es donde se producen la mayoría de los terremotos del mundo.

El último sismo que impactó con fuerza al país centroamericano se registró el 22 de abril de 1991 —de magnitud 7,4— afectando a la provincia costera de Bocas del Toro, donde mató a 23 personas e hirió a 559. Además, destruyó más de 1.000 viviendas y dejó a más de 5.000 damnificados.

Los movimientos telúricos son frecuentes, especialmente en la zona limítrofe con Costa Rica y el Pacífico, debido a la interacción de varias placas tectónicas, como las de Cocos, Nazca y el Caribe.

El Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional y con sede en Hawai, indicó que debido al sismo es posible que se produzcan olas de entre 1 y 3 metros en algunas zonas costeras de Panamá.

El Salvador emitió una “amenaza moderada de tsunami” mientras que las autoridades de Chile alertaron de un aviso preventivo en la Isla de Pascua, situada a unos 3.500 kilómetros de la costa continental, mientras que el resto del país permanece bajo un aviso informativo.

En Colombia, la autoridad marítima descartó la amenaza de tsunami en las costa del Pacífico.

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En esta nota colaboraron las periodistas de AP María Verza, desde Ciudad de México, y Gabriela Molina, desde Quito.