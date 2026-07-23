Autoridades sanitarias de EEUU investigan nuevo brote de parásito que causa diarrea

Las autoridades federales de salud investigan un nuevo brote relacionado con el parásito cyclospora, el cual provoca cuadros agudos de diarrea.

El nuevo brote había afectado a por lo menos 72 personas hasta el miércoles.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) aún no ha identificado qué productos están vinculados al brote. Las autoridades tampoco han indicado dónde se ubican los casos.

“Esta es una investigación en curso, y las autoridades están trabajando juntas para determinar la causa específica de las enfermedades en este grupo”, señaló el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un correo electrónico,

Las autoridades federales indicaron esta semana que seguían centradas en la lechuga de Taylor Farms como la fuente de un brote distinto que afectó a varios estados. La empresa anunció la semana pasada el retiro del mercado de la lechuga iceberg, cultivada en el centro de México.

La cyclospora es un parásito microscópico que contamina alimentos que han estado en contacto con heces humanas, por lo general cuando los productos agrícolas han sido regados o lavados con agua contaminada. Al ingerirse, el parásito provoca una enfermedad caracterizada por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés).

Las autoridades federales y estatales de salud han estado investigando grupos separados de casos de cyclospora, incluido el que se rastreó hasta Taylor Farms.

Para evitar la enfermedad, las autoridades de seguridad alimentaria recomiendan lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de manipular alimentos. Los expertos señalan que la cocción puede eliminar el parásito y recomiendan cocinar verduras a una temperatura de al menos 70 grados Celsius (158 grados Fahrenheit).

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.