Esto es lo que hay que saber sobre el huracán Melissa

El huracán Melissa, una intensa tormenta de categoría 5, amenazaba con provocar vientos catastróficos, fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra mientras avanzaba por el norte del Caribe y se acercaba a tierras jamaicanas el martes. Luego se pronosticó que cruzaría Cuba y las Bahamas durante el miércoles.

Esto es lo que necesitas saber sobre la tormenta:

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa ya era un huracán de categoría 5, el nivel más alto, mientras se acercaba a tierra el martes en Jamaica, donde se esperaba que fuera el más fuerte en la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años.

Es el quinto huracán más intenso registrado en la cuenca del Atlántico por presión y el más fuerte en tocar tierra desde el huracán Dorian en 2019, según el experto en huracanes Michael Lowry. “Es el peor escenario posible para Jamaica”, afirmó.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que la situación es “extremadamente peligrosa” y “pone en riesgo la vida”, e instó a los residentes jamaicanos a permanecer resguardados hasta que pasen las condiciones amenazantes.

Agencias de la ONU y docenas de organizaciones sin fines de lucro tenían preparados alimentos, medicinas y otros suministros esenciales mientras esperaban iniciar una distribución rápida después de la tormenta.

Otras naciones del Caribe están en riesgo

El NHC advirtió que también son posibles inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra en Cuba y La Española, la isla que comparten Haití y República Dominicana.

Autoridades cubanas dijeron que se había iniciado la evacuación de más de 600.000 personas de la región, incluso en Santiago, la segunda ciudad más grande de la isla.

El NHC advirtió sobre lluvias de 13 a 26 centímetros (5 a 10 pulgadas) con potencial de inundaciones repentinas en el sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos el martes y el miércoles. Se espera más lluvia en el sur de La Española hasta el miércoles.

El rápido fortalecimiento está vinculado con el cambio climático

Melissa alcanzó el estatus de tormenta tropical el martes pasado y luego se convirtió en huracán el sábado. Más tarde, se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5 en las primeras horas del lunes.

Varios climatólogos han vinculado el aumento de las temperaturas oceánicas con la velocidad de la intensificación de los huracanes. Aguas oceánicas anormalmente cálidas, de aproximadamente 2 a 3 grados Celsius (3,6 a 5,4 grados Fahrenheit) por encima de lo normal, ayudaron a duplicar la velocidad del viento del huracán Melissa en menos de 24 horas, dijeron los científicos.

La intensificación rápida ocurre cuando los vientos máximos sostenidos de un ciclón tropical aumentan al menos 30 nudos o 56 km/h (35 mph). El aumento en las temperaturas también proporciona a los huracanes el combustible para desatar más lluvia.

Los científicos señalan que Melissa es la cuarta tormenta en el Atlántico en experimentar una intensificación rápida este año.

Las tormentas que se intensifican tan rápidamente complican los pronósticos y hacen más difícil que las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro planifiquen emergencias.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.