Erin obliga a evacuar islas en Carolina del Norte pero se espera que siga lejos de la costa

Holly Andrzejewski aún no había recibido a sus primeros huéspedes en el Atlantic Inn en la Isla de Hatteras cuando tuvo que comenzar a reprogramar sus reservas, ya que el huracán Erin se acercaba a la cadena de islas barrera de Carolina del Norte el martes y amenazaba con provocar olas salvajes y vientos con fuerza tropical.

Aunque se espera que la monstruosa tormenta se mantenga en alta mar, se ordenaron evacuaciones en islas barrera a lo largo de la costa de Carolina, como Hatteras, mientras que las autoridades advirtieron que el huracán podría generar corrientes de resaca peligrosas e inundar carreteras con olas de 4,6 metros (15 pies).

Andrzejewski y su esposo compraron el bed and breakfast, conocido como la posada más antigua de la isla, hace menos de una semana. Para el lunes, ya habían recogido todos los muebles de exterior y se aseguraron de que su hija y su novio, que son los encargados del alojamiento y se quedaban para vigilar la propiedad, tuvieran generadores, agua y linternas.

“Es una de esas cosas que sabes que siempre es una posibilidad y podría suceder, y hay que sacar lo mejor de la situación. De lo contrario, no vivirías en la playa”, afirmó Andrzejewski, quien también se quedará en la isla, pero en su casa, a unos 15 minutos en coche.

Erin azotó parte del Caribe con lluvias y viento el lunes. Los meteorólogos confían en que girará hacia el norte y se alejará de la costa este de Estados Unidos, pero se emitieron alertas por tormenta tropical y oleaje para gran parte de la cadena de islas barrera.

Funcionarios en Wrightsville Beach, cerca de Wilmington, Carolina del Norte, informaron al Servicio Meteorológico Nacional que rescataron al menos a 60 nadadores de corrientes de resaca el lunes.

El huracán se intensificó a categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros/hora (140 mph) el lunes mientras azotaba las Islas Turcas y Caicos y el sureste de Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El lunes por la noche, los vientos sostenidos habían disminuido a 200 km/h (125 mph) con Erin a unos 1.110 kms (690 millas) al suroeste de Bermudas y a 1.255 kms (unas 780 millas) al sureste de Cabo Hatteras.

Funcionarios gubernamentales en Turcas y Caicos dijeron que todos los servicios quedaron suspendidos en tres de sus islas y ordenaron a los residentes que se quedaran en casa. Algunos puertos también cerraron.

En la cadena de islas barrera de Carolina del Norte, se esperaba que las inundaciones costeras comenzaran el martes y continuaran hasta el jueves.

Las evacuaciones que comenzaron el lunes en la Isla de Hatteras y en Ocracoke coincidieron con el apogeo de la temporada turística en la delgada franja de islas bajas que se adentran en el océano Atlántico y son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas.

Hace un año, el huracán Ernesto, aunque se quedó a cientos de kilómetros de la costa, causó un fuerte oleaje y marejadas que provocaron daños en la costa.

Esta vez preocupa que varios días de fuerte oleaje, vientos y olas puedan arrasar partes de la carretera principal, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Algunas rutas quedar intransitables durante varios días, advirtieron las autoridades.

Es la primera vez que se evacúa Ocracoke desde que el huracán Dorian en 2019, que dejó atrás los mayores daños en la isla desde que hay registros.

Tommy Hutcherson, que tiene la única tienda de comestibles de la comunidad, dijo que la isla se ha recuperado en su mayoría. Es optimista y cree que esta tormenta no será tan destructiva.

“Pero nunca se sabe. Sentí lo mismo con Dorian y realmente nos golpeó fuerte”, afirmó.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático. El calentamiento global está causando que la atmósfera retenga más vapor de agua y eleva la temperatura del océano, y las aguas más cálidas proporcionan combustible a los huracanes para arrojar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.

Erin, el primer huracán del Atlántico este año, alcanzó un peligroso estado de categoría 5 el sábado con vientos de 260 km/h (160 mph) antes de perder fuerza. Se espera que siga siendo un gran huracán hasta mediados de semana.

“Estamos ante un huracán importante. La intensidad fluctúa. En cualquier caso, es un huracán peligroso", dijo Richard Pasch del Centro Nacional de Huracanes.

Bermudas experimentará la amenaza más severa el jueves por la noche, dijo Phil Rogers, director del Servicio Meteorológico de Bermudas. Para entonces, las aguas podrían elevarse hasta 7 metros (24 pies).

“Los surfistas, nadadores y navegantes deben resistir la tentación de salir. Las aguas serán muy peligrosas y se pondrán vidas en riesgo”, dijo el ministro interino de Seguridad Nacional, Jache Adams.

Los bordes exteriores de Erin golpearon partes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con fuertes lluvias y vientos de tormenta tropical el domingo, dejando sin electricidad a miles.

___

Las periodistas de Associated Press Safiyah Riddle en Montgomery, Alabama, y Julie Walker en Nueva York contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.