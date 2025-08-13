El tifón Podul toca tierra en Taiwán

El tifón Podul tocó tierra el miércoles en Taiwán, donde las autoridades decretaron el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales mientras las fuertes lluvias amenazaban con causar más daños a la agricultura en la región sureste de la isla.

El meteoro tocó tierra en el condado de Taitung, en la costa este, poco después del mediodía y se desplazó a través del tercio sur de la isla a unos 36 kilómetros/hora (22 mph), según la Agencia Central de Meteorología. A ese ritmo, se espera que salga hacia el estrecho de Taiwán y China a última hora de la tarde, agregó.

Se desconoce cuál será la gravedad de la tormenta, con fuerte oleaje y vientos en gran parte del sureste, pero sin lluvias significativas hasta el momento, indicó la agencia.

Estas tormentas suelen impactar con fuerza la costa este de la isla antes de debilitarse mientras pasan sobre la Cordillera Central, para luego continuar hacia la costa de China. Podul tenía un diámetro de 120 kms (75 millas) y se esperaba que aumentara de tamaño incluso mientras se debilitaba a medida que se desplaza hacia el oeste a través del estrecho de Taiwán.

Las áreas afectadas están al sur de la capital, Taipéi, junto con el principal aeropuerto internacional de Taiwán y la zona industrial de alta tecnología. Alrededor de una docena de vuelos que tendrían que haber viajado hacia el sur en la trayectoria de la tormenta fueron retrasados o cancelados.

Se prevé que los condados y ciudades de Tainan, Kaohsiung, Chiayi, Yunlin, Pingtung y Hualien en la costa este, y el archipiélago de Penghu en el estrecho de Taiwán, se lleven la peor parte de la tormenta.

Además de inundaciones, los tifones suelen causar daños en los cultivos de fruta y otros productos y causar deslaves en el centro de la isla. Gran parte del centro y sur de Taiwán resultaron gravemente afectados por fuertes lluvias en las últimas semanas que causaron importantes daños en los cultivos, pero pocas víctimas, y dejaron sin electricidad a las zonas rurales, que tardaron semanas en repararse.

Los equipos de rescate estaban en alerta.