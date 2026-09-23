El Niño se dispara a niveles récord tras 100 días de calor extremo en el océano

El fenómeno de El Niño de este año ya está batiendo récords meses antes de alcanzar su máxima intensidad, mientras los océanos del planeta acumulan 100 días consecutivos con temperaturas sin precedentes.

Según un nuevo análisis, El Niño, un fenómeno natural caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que altera los patrones climáticos en distintas partes del mundo, ya se encuentra entre los tres episodios más intensos de los que se tiene registro.

El 19 de septiembre, el aumento de la temperatura en una región clave del Pacífico utilizada para monitorear El Niño alcanzó los 3,05 °C, el registro diario más alto en 150 años de mediciones modernas, según Climate Reanalyzer, que utiliza datos de algunas de las principales agencias meteorológicas del mundo. La cifra superó el récord anterior de 3,02 °C, registrado en noviembre de 2015, y se alcanzó unos dos meses antes que aquel máximo.

El dato se calcula con respecto a la temperatura promedio de la superficie del mar entre 1991 y 2020. Otro indicador, el ONI, utiliza un promedio móvil de 30 años y tiene en cuenta el calentamiento global provocado por la actividad humana. Según esta medición, el episodio actual se encuentra apenas una centésima de grado por debajo del récord de 2015. Ambos indicadores se basan en datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

En agosto, el último mes completo con datos disponibles, la anomalía de temperatura en la región Niño 3.4 —una zona específica del Pacífico que sirve como referencia para evaluar la intensidad de El Niño— promedió 2,45 °C. La cifra supera la de todos los episodios anteriores registrados, con excepción de El Niño de 2015-2016, que llegó a un máximo de 2,75 °C, y de un episodio reconstruido de 1877-1878, que habría alcanzado los 2,7 °C según los limitados registros históricos obtenidos de barcos.

Los episodios de El Niño se consideran “débiles” cuando la anomalía en la región Niño 3.4 alcanza los 0,5 °C; “moderados”, cuando supera 1 °C; “fuertes”, por encima de 1,5 °C; y “muy fuertes”, cuando rebasa los 2 °C, explicó el climatólogo Zeke Hausfather.

“En el episodio de este año, la anomalía de Niño 3.4 alcanzó los 3,07 °C, lo que la sitúa en un empate estadístico con el récord establecido el 18 de noviembre de 2015, durante un episodio de El Niño ‘muy fuerte’”, señaló.

En un análisis publicado en Carbon Brief, Hausfather explicó que el promedio de 14 modelos de pronóstico estacional proyectaba que el fenómeno actual alcanzaría un máximo cercano a los 4,1 °C hacia finales de año, casi 1,3 °C por encima del récord de 2015-2016.

Además, cada una de las 674 simulaciones incluidas en el análisis proyectó un nuevo récord. Hausfather advirtió, no obstante, que los sistemas de pronóstico nunca habían sido puestos a prueba ante un episodio de El Niño de esta magnitud, porque no existe un precedente comparable en los registros.

“El fenómeno de El Niño actual, que comenzó en junio y se espera que continúe hasta el próximo año, se ha desarrollado más rápido que cualquier otro episodio registrado anteriormente”, escribió Hausfather.

open image in gallery Voluntarios ayudan a los bomberos a combatir un incendio forestal en Lanton ( AFP/Getty )

Según Climate Reanalyzer, las temperaturas de la superficie del mar en todo el planeta, excluidas las regiones polares, marcaron récords diarios de forma ininterrumpida entre el 2 de junio y el 10 de septiembre. Durante ese periodo, cada jornada superó el registro correspondiente a la misma fecha de cualquier año desde 1982.

El máximo, de 21,1 °C, se registró el 22 de agosto, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea. Por su parte, Climate Reanalyzer, a partir de datos de la NOAA, registró en los días posteriores un promedio semanal aún mayor, de 21,18 °C.

El Niño corresponde a la fase cálida de un ciclo climático natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Durante esta fase, los vientos alisios del Pacífico tropical se debilitan y parte del agua cálida que suele concentrarse en el Pacífico occidental se desplaza hacia el este y llega a la superficie.

Este proceso eleva la temperatura de la superficie del mar y, con varios meses de retraso, también repercute en la temperatura global del aire. Por ese motivo, se prevé que buena parte de los efectos de este episodio sobre las temperaturas terrestres se manifiesten en 2027, y no este año.

open image in gallery Los daños provocados por la tormenta tropical Kenneth en Comoras, el 25 de abril de 2019 ( AFP/Getty Images/Ibrahim Youssouf )

El fenómeno de El Niño puede tener efectos muy diferentes según la región: mientras en algunos lugares puede intensificar las lluvias, en otros favorece condiciones de sequía. El episodio de este año ha sido descrito como un “super El Niño” debido a su intensidad, en un contexto de temperaturas globales ya elevadas por la crisis climática.

Zachary Labe, científico del clima de Climate Central, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, explicó durante una rueda de prensa el 10 de septiembre que el calentamiento de fondo de los océanos se debe al cambio climático provocado por la actividad humana. Más del 90 % del exceso de calor asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero es absorbido por los océanos, en lugar de permanecer en la atmósfera, señaló.

“El responsable de este calor récord es el cambio climático”, afirmó.

Labe explicó que ese calor no se limita a la superficie, sino que penetra cientos de metros en el océano, con consecuencias para las cadenas alimentarias marinas, la pesca y el turismo. Además, puede aportar más energía a fenómenos meteorológicos como los huracanes.

Por otra parte, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente concluyó que es probable que la temperatura global supere en los próximos años el umbral de 1,5 °C contemplado en el Acuerdo de París de 2015, un nivel clave en los esfuerzos internacionales por limitar los riesgos y daños asociados al cambio climático.

Traducción de Leticia Zampedri