Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

El huracán Priscilla se fortalece a categoría 2 mientras avanza por la costa del Pacífico en México

Associated Press
Martes, 07 de octubre de 2025 05:19 EDT
TORMENTAS
TORMENTAS (AP)

El huracán Priscilla se convirtió el martes en una tormenta de categoría 2 y se esperaba que se convirtiera en un huracán de categoría 3 o más a lo largo de la jornada mientras giraba frente a la costa mexicana del Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó que Priscilla se encontraba temprano el martes unos 410 kilómetros (255 millas) al oeste-suroeste de cabo Corrientes, México, y unos 390 kilómetros (245 millas) al sur del extremo sur de Baja California.

Tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas por hora) y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h (10 mph).

Había un aviso por tormenta tropical en vigor para Baja California Sur desde cabo San Lucas hasta cabo San Lázaro.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in