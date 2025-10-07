El huracán Priscilla se fortalece a categoría 2 mientras avanza por la costa del Pacífico en México

El huracán Priscilla se convirtió el martes en una tormenta de categoría 2 y se esperaba que se convirtiera en un huracán de categoría 3 o más a lo largo de la jornada mientras giraba frente a la costa mexicana del Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó que Priscilla se encontraba temprano el martes unos 410 kilómetros (255 millas) al oeste-suroeste de cabo Corrientes, México, y unos 390 kilómetros (245 millas) al sur del extremo sur de Baja California.

Tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas por hora) y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h (10 mph).

Había un aviso por tormenta tropical en vigor para Baja California Sur desde cabo San Lucas hasta cabo San Lázaro.

