El cempasúchil adorna los altares del Día de Muertos y guía a los espíritus con su color y aroma

A lo largo de la historia, las flores han tenido un significado cultural en todo el mundo, desde las flores de loto en las tradiciones budista e hindú hasta los cerezos en flor en Japón, las peonías en China y las rosas, cuya asociación con el amor abarca generaciones y trasciende culturas.

Pero pocas flores ocupan un lugar tan poderoso en el recuerdo como el cempasúchil (Tagetes erecta), especialmente el 1 y 2 de noviembre, cuando las comunidades latinas celebran el Día de los Muertos.

Cempasúchil significa “flor de 20 pétalos” en náhuatl, la lengua azteca. Algunos le llaman caléndula africana pese a que es originaria de México.

Y cumplen un papel importante para conectar a las familias con sus antepasados.

En el Día de los Muertos, la flor de cempasúchil se usa para decorar altares y ofrendas que incluyen velas, fotografías, comidas favoritas y pertenencias personales de los seres queridos fallecidos. Se cree que su aroma intenso y su color naranja o amarillo brillante guían a los espíritus de regreso con sus familias.

Las variedades de cempasúchil más populares durante la temporada festiva son Marvel gold, Marvel orange y Marvel lemon, según Flora Daily, un centro de noticias en internet que atiende a la industria internacional de la horticultura y las flores. Sin embargo, a veces se sustituyen por otras especies o híbridos de cempasúchil para satisfacer la demanda.

Celebraciones en todo EEUU

El Día de los Muertos se conmemora públicamente en todo Estados Unidos con exhibiciones, reuniones comunitarias y presentaciones.

El Distrito de la Misión, en San Francisco, rinde homenaje a los antepasados y a los seres queridos fallecidos mediante altares comunitarios, danzas rituales y procesiones públicas el 2 de noviembre.

La celebración del Día de los Muertos en San Antonio, que dura hasta una semana, hasta el 2 de noviembre, con altares, música, danza y el Desfile del Río de los Muertos a lo largo del River Walk del río San Antonio.

El Jardín Botánico de Nueva York realiza su celebración anual hasta el 2 de noviembre, con música en vivo, presentaciones de danza, talleres prácticos, actividades culturales, un desfile y, por supuesto, exhibiciones adornadas con cempasúchiles.

Y el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago presenta su exposición anual hasta el 29 de noviembre.

Cultiva tus propio cempasúchil

El cempasúchil es una planta anual de fácil cuidado que crece bien en las zonas hortícolas 2-11. Por lo general se cultivan desde el verano hasta el otoño, lo que las hace muy adecuadas para las semanas previas a la festividad.

En las regiones más frías, la primera helada del año suele matarlas, pero en las zonas más cálidas normalmente sobreviven hasta el invierno.

Las semillas de cempasúchil germinan y crecen con rapidez, lo que las hace ideales para sembrarlas directamente en el jardín en primavera, después de que haya pasado el riesgo de heladas. Se puede esperar que florezcan aproximadamente ocho semanas después de la siembra, pero puedes darles ventaja si inicias las semillas en interiores con seis a ocho semanas de anticipación.

Ya sea que siembres semillas o uses plántulas, planta en un lugar soleado con suelo bien drenado. Riega con regularidad durante las primeras semanas mientras las plantas se establecen y, después, sólo cuando la tierra se seque. Retirar las flores marchitas fomentará una floración continua y mantendrá las plantas con un aspecto ordenado.

Aunque combinan bien con las calabazas, los crisantemos y las coles ornamentales de la temporada, los cempasúchiles no son simplemente decoraciones otoñales para quienes celebran el Día de los Muertos. Forman parte de una práctica que mantiene vivos los recuerdos.

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Jessica Damiano escribe columnas semanales de jardinería para The Associated Press. Publica el boletín Weekly Dirt Newsletter. Regístrate aquí para recibir consejos y recomendaciones de jardinería cada semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.