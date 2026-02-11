Ciclón tropical Gezani causa al menos 20 muertos en Madagascar

El ciclón tropical Gezani tocó tierra en la principal ciudad portuaria de Madagascar con potentes vientos que derrumbaron casas y dejaron al menos 20 muertos en la isla del océano Índico, informaron las autoridades el miércoles.

El meteoro tenía vientos que superaban los 195 kilómetros/hora (121 millas por hora) y el servicio meteorológico de Madagascar emitió alertas rojas para varias regiones, advirtiendo sobre posibles inundaciones y deslaves a medida que Gezani avanzaba por esta gran isla de 31 millones de habitantes, muchos de los cuales viven en la pobreza y tienen refugios inadecuados contra las tormentas.

Madagascar, que recibió el impacto de otro ciclón letal hace menos de dos semanas, es especialmente vulnerable a los ciclones procedentes del Índico.

La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres reportó que el derrumbe de edificios causó algunas de las al menos 20 muertes, y que al menos 33 personas más resultaron heridas tras la llegada de Gezani a la ciudad oriental de Toamasina. Agregó que 15 personas estaban desaparecidas y que más de 2.700 fueron evacuadas.

Toamasina, la principal ciudad portuaria del país con alrededor de 300.000 habitantes, sufrió graves daños, según contaron residentes a The Associated Press. La mayoría de las muertes se registraron en esa región, dijeron las autoridades.

El presidente del país, Michael Randrianirina, quien asumió el poder en un golpe de Estado militar en octubre, visitó Toamasina para evaluar los daños y reunirse con los residentes, de acuerdo con los videos publicados en la página de Facebook de la oficina presidencial. En los videos se veían vecindarios inundados, casas y tiendas con ventanas rotas y tejados arrancados, y árboles y otros escombros esparcidos por las calles.

La oficina de Randrianirina indicó que alrededor del 75% de la infraestructura de la ciudad había sido dañada o destruida.

"Es una devastación. Los tejados han sido arrancados, las paredes se han derrumbado, los postes de electricidad están caídos, los árboles han sido arrancados de raíz. Parece un paisaje catastrófico", contó por teléfono Michel, residente de Toamasina que solo se identificó con su nombre.

El suministro eléctrico en Toamasina está cortado desde el martes.

Gezani avanzó hacia el oeste a través de Madagascar el miércoles, debilitándose a tormenta tropical a medida que avanzaba tierra adentro, según el servicio meteorológico nacional. La tormenta pasó a unos 100 kilómetros (62 millas) al norte de la capital, Antananarivo, que es una de las regiones bajo alerta roja por posibles inundaciones.

Gezani está prevista a moverse hacia el canal entre Madagascar y la costa este de África el jueves y podría volver a ganar fuerza y recuperar la categoría de ciclón, antes de volver a la costa suroeste la próxima semana.

Las autoridades en Mozambique, donde inundaciones el mes pasado afectaron a más de 700.000 personas, también emitieron alertas meteorológicas y advirtieron que tres de sus provincias costeras en el océano Índico podrían sentir los efectos de Gezani si vuelve a fortalecerse.

El 31 de enero, el ciclón tropical Fytia dejó 14 fallecidos y desplazó a más de 85.000 personas en la isla, de acuerdo con la agencia de gestión de riesgos y desastres.

Las Naciones Unidas liberaron 3 millones de dólares de su fondo de respuesta de emergencia para ayudar a Madagascar a prepararse para los impactos de Gezani, anunció el lunes el portavoz Stephane Dujarric.

La temporada de ciclones en Madagascar suele ir de noviembre a marzo y causa desastres climáticos recurrentes en uno de los países más pobres del mundo, que apenas tiene tiempo para recuperarse de un fenómeno antes de la llegada del siguiente.

Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, ha recibido más de una docena de tormentas tropicales o ciclones desde 2020. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres dice que estas tormentas causan daños estimados en 85 millones de dólares a la infraestructura cada año, lo que obstaculiza el desarrollo de la nación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.