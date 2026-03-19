Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Al menos 15 muertos y varios heridos tras una tormenta nocturna en Karachi, Pakistán

PAKISTÁN-TORMENTA
PAKISTÁN-TORMENTA (AP)

Fuertes lluvias y vientos intensos azotaron durante la noche la mayor ciudad de Pakistán, causando la muerte de al menos 15 personas e hiriendo a varias más, después de que muros y techos se derrumbaran en múltiples lugares, informaron el jueves los servicios de emergencia y funcionarios hospitalarios.

La tormenta, que comenzó el miércoles, continuó durante la noche en Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh. Las autoridades aconsejaron a los residentes evitar desplazamientos innecesarios.

Al menos 15 cuerpos fueron llevados al principal hospital de la ciudad. Más de dos docenas de personas resultaron heridas y recibieron atención en hospitales tras incidentes relacionados con el clima, indicaron la cirujana policial Summaiya Tariq y funcionarios de emergencias.

La tormenta también arrancó árboles al borde de las carreteras y alteró el tráfico, según funcionarios de rescate y la policía.

El Departamento Meteorológico de Pakistán informó que vientos de hasta 90 kilómetros por hora (56 millas por hora) continuaron durante horas. El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, instó a los residentes a permanecer en interiores y evitar desplazamientos innecesarios, y advirtió que muchos árboles habían caído y que los equipos trabajaban para despejar las vías.

Relacionados

Los meteorólogos señalaron que más lluvia y tormentas eléctricas con vientos fuertes y posibles granizadas aisladas podrían seguir afectando a Karachi y a otras partes de la provincia de Sindh, a medida que un sistema meteorológico del oeste se desplaza por la región.

Las lluvias y las tormentas azotaron muchas otras zonas del país, informaron los servicios de emergencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in