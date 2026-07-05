Aguaceros dejan 5 muertos en el norte de China mientras la tormenta Maysak golpea el sur y Vietnam

Fuertes lluvias provocaron cinco muertes en el norte de China, mientras una tormenta tropical derribaba árboles y sumergía autos en el sur del país, informó el domingo la prensa estatal.

Dos aldeanos murieron en una inundación repentina en una zona montañosa el sábado por la noche en la parte oriental de la región china de Mongolia Interior, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Una persona se ahogó mientras pastoreaba ganado y la otra cayó al agua mientras conducía un rebaño para alejarlo, según el reporte.

Otras tres personas murieron el mismo día en la ciudad de Fushun, en la vecina provincia de Liaoning, unos 390 kilómetros (240 millas) al sureste, indicó Xinhua. No ofreció detalles sobre cómo murieron.

Una intensa tormenta de lluvia azotó Fushun durante varias horas a primera hora del sábado, con precipitaciones de hasta 32,9 centímetros (13 pulgadas) en una zona, de acuerdo con reportes de medios estatales. Un video publicado en internet mostró calles convertidas en lagos. Unos 3.600 residentes fueron reubicados en zonas más seguras.

En el sur de China, la tormenta tropical Maysak se dirigía el domingo hacia el norte, a la región de Guangxi, después de tocar tierra la noche anterior con vientos de 101 kilómetros (63 millas) por hora en la provincia vietnamita de Quang Ninh, en el vecino Vietnam. Se debilitó de tormenta tropical severa a tormenta tropical a medida que avanzaba hacia el interior.

Los ríos se desbordaron en la ciudad de Fangchenggang, en Guangxi, y sumergieron autos hasta el techo, según mostraron imágenes de la televisora estatal CCTV. Los rescatistas utilizaron botes inflables para llegar a personas atrapadas. Algunos vecinos la describieron como la inundación más grave en dos décadas, según un reporte del China News Service.

En Vietnam, la tormenta derribó árboles y arrancó cubiertas metálicas de edificios en la localidad de Mong Cai el sábado por la noche, informó la prensa estatal vietnamita. Se utilizaron motosierras y maquinaria pesada para retirar escombros y reabrir carreteras después de que amainaran los vientos.

Maysak también arrancó árboles de raíz en Dongxing, una ciudad fronteriza con Vietnam. La tormenta tropical dejó lluvias en la isla china de Hainan la semana pasada antes de cruzar el mar y tocar tierra de nuevo en Vietnam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.