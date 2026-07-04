China asciende a 2 nuevos generales tras purga anticorrupción

El ejército de China ha nombrado a dos nuevos generales en lo que podría ser un indicio previo de una reorganización en la cúpula, tras la destitución de varios dirigentes en una extensa campaña anticorrupción.

Se cree que la reestructuración busca, en parte, garantizar la lealtad del ejército al Partido Comunista gobernante y a su líder, Xi Jinping.

Xi, que también es jefe de las fuerzas armadas, entregó órdenes de ascenso a Zhang Shuguang y al comandante de la fuerza aérea Wang Gang para promoverlos a generales en una ceremonia celebrada el viernes. Zhang también fue designado jefe de la división encargada de investigar la corrupción en la Comisión Militar Central, el máximo órgano del ejército.

Los ascensos podrían colocarlos en posición de cubrir vacantes en la comisión de siete miembros, que se redujo a dos debido a las investigaciones por corrupción.

La comisión está presidida por Xi. El único otro integrante actual es el vicepresidente Zhang Shengmin.

Dos ex vicepresidentes, incluido el principal general del ejército, fueron destituidos.

Se espera que se anuncie una nueva comisión en el otoño de 2027, al final del mandato de cinco años de la comisión actual.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.