Agencia de EEUU dice que propondrá límite de perclorato en agua, pero solo por orden judicial

La Agencia de Protección Ambiental anunció el lunes que propondrá un límite para la presencia en agua potable de perclorato, un químico dañino presente en cohetes y otros explosivos, pero afirmó que hacerlo no beneficiaría significativamente la salud pública y que lo hace solo porque un tribunal se lo ordenó.

La agencia declaró que buscará opiniones sobre cuán estricto debería ser el límite para el perclorato, que es particularmente peligroso para los bebés, y requerirá que las empresas de servicios públicos realicen pruebas. La medida de la agencia, conocida por sus siglas en inglés EPA, es el último capítulo en una batalla de más de una década sobre si regular el perclorato. La EPA indicó que el beneficio público de la regulación no justificaba su costo esperado.

"Debido a los niveles infrecuentes de perclorato que son motivo de preocupación para la salud, la gran mayoría de los aproximadamente 66.000 sistemas de agua que estarían sujetos a la norma incurrirán en costos administrativos y de monitoreo sustanciales con beneficios limitados o nulos para la salud pública en general", escribió la agencia en su propuesta.

El perclorato se utiliza para fabricar cohetes, fuegos artificiales y otros explosivos, aunque también puede ocurrir de forma natural. En algunos sitios de defensa, aeroespaciales y de manufactura, se filtró en las aguas subterráneas cercanas donde podría propagarse, un problema que se ha concentrado en el suroeste y secciones de la costa este.

El perclorato es una preocupación porque afecta la función de la tiroides, lo que puede ser particularmente perjudicial para el desarrollo de los niños pequeños, reduciendo los puntajes de coeficiente intelectual y aumentando los problemas de comportamiento.

Basado en estimaciones de que el perclorato podría estar en el agua potable de aproximadamente 16 millones de personas, la EPA determinó en 2011 que era una amenaza suficiente para la salud pública que necesitaba ser regulada. Bajo la Ley de Agua Potable Segura, esta determinación requería que la EPA propusiera y luego finalizara regulaciones en plazos estrictos, con una propuesta debida en dos años.

No sucedió. Primero, la agencia actualizó la ciencia para estimar mejor los riesgos del perclorato, pero eso llevó tiempo. En 2016, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (conocido como NRDC) demandó para forzar la acción.

Durante la primera administración de Trump, la EPA propuso un estándar nunca implementado que el NRDC dijo era menos restrictivo que cualquier límite estatal y llevaría a la pérdida de puntos de coeficiente intelectual en los niños. Se revirtió en 2020, diciendo que no era necesario un estándar porque un nuevo análisis había encontrado que el químico era menos peligroso y su aparición en el agua potable menos común de lo que se pensaba anteriormente.

Esa sigue siendo la posición de la agencia. La entidad apuntó el lunes que sus datos muestran que el perclorato no está muy extendido en el agua potable.

"Anticipamos que menos de una décima parte del 1% de los sistemas de agua regulados probablemente encontrarán perclorato por encima de los límites propuestos", sostuvo la agencia. Un límite ayudará al pequeño número de lugares con un problema, pero cargará a la gran mayoría con costos innecesarios, afirmaron los funcionarios.

La EPA expresó que el muestreo podría hacerse con menos frecuencia si las pruebas iniciales de una empresa de servicios públicos no generaban preocupación. También dijeron que la agencia se había comprometido a trabajar con los estados y las comunidades para reducir la contaminación.

Nevada, por ejemplo, había dicho en 2020 que no se vería afectada por la reversión, después de 20 años de esfuerzos de limpieza que redujeron drásticamente la concentración de percloratos en el Lago Mead. Ese esfuerzo fue impulsado por décadas de acumulación en el Valle de Las Vegas, donde se habían producido percloratos desde la década de 1950.

Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones ordenó a la EPA proponer una regulación para el perclorato, argumentando que sigue siendo una amenaza significativa y generalizada para la salud pública. La agencia solicitará comentarios públicos sobre límites de 20, 40 y 80 partes por 1.000 millones, así como otros elementos de la propuesta.

"Los miembros del público merecen saber si hay combustible para cohetes en su agua del grifo. Nos complace ver que, aunque de mala gana, la EPA está dando un paso más para proporcionar al público esa información", afirmó Sarah Fort, abogada senior del NRDC.

La organización sin fines de lucro agregó que incluso un estándar de 20 partes por 1.000 millones sería débil y pondría en riesgo la salud de "millones de personas en todo el país, especialmente fetos y bebés jóvenes que son particularmente vulnerables a este químico tóxico".

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, ha buscado reducciones masivas de las normas ambientales y ha promovido el desarrollo de petróleo y gas. Pero en cuanto al agua potable, las acciones de la agencia han sido más moderadas. La agencia aseveró que mantendría los estrictos límites de la administración de Biden sobre dos de los tipos más comunes de "químicos eternos" dañinos en el agua potable, mientras daba a las empresas de servicios públicos más tiempo para cumplir, y eliminaría los límites sobre otros tipos de PFAS.

The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas ambientales y sobre agua. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.