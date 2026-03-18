Activistas buscan abrir represa en Florida para unificar dos ríos

Iba a ser la versión de Florida del Canal de Panamá: un atajo para que las embarcaciones atravesaran el centro del estado desde el océano Atlántico hasta el Golfo de México, en lugar de navegar alrededor de la península. Pero los trabajos del Canal de Florida se detuvieron en 1971 por preocupaciones ambientales.

Desde entonces, una presa y un embalse construidos para ese canal abortado en el noreste de Florida han inundado una parte del Bosque Nacional Ocala, han dejado 20 manantiales bajo el agua y han interrumpido los cruces de fauna, incluidos algunos utilizados por manatíes migratorios.

Cada par de años, cuando los trabajadores estatales vacían el embalse para limpiar el lodo, esos manantiales perdidos reaparecen y comienzan a crecer plantones de ciprés en terrenos que antes estaban sumergidos. Durante varios meses, la zona vuelve a su estado natural.

El más reciente descenso del nivel del embalse Rodman, el primero en seis años, comenzó en octubre y terminó a inicios de marzo. Pero los ambientalistas quieren abrir de forma permanente la presa Kirkpatrick, de 2.200 metros (7.200 pies), y volver a unir los ríos St. Johns y Ocklawaha con Silver Springs, uno de los sistemas de manantiales más grandes de Estados Unidos.

“Al retirar la presa, volveríamos a unir las aguas", declaró Nina Bhattacharyya, directora ejecutiva de Florida Defenders of the Environment. "Haríamos que los manantiales reaparezcan. La fauna podría moverse de un lado a otro —peces migratorios, manatíes y mucho más—. Retirar la presa realmente corregiría un error que se creó hace décadas”.

Un revés legislativo y promesas de seguir luchando

El esfuerzo más reciente para lograrlo, tras décadas de intentos, fracasó la semana pasada cuando los legisladores no aprobaron, antes de que terminara la sesión legislativa, un proyecto de ley que habría respaldado un plan de 70 millones de dólares para restaurar el río Ocklawaha mediante la apertura de la presa a lo largo de cuatro años.

Los defensores de la restauración del río indicaron que planean reagruparse e identificar la mejor estrategia para avanzar, pero siguen siendo optimistas dado lo cerca que estuvieron. La medida había sido aprobada por la Cámara de Representantes de Florida y estaba a la espera de una votación en el Senado antes de que la sesión concluyera la semana pasada.

“Aunque el proyecto de ley no recibió una votación final en el Senado en esta sesión, el fuerte apoyo bipartidista que obtuvo refleja un impulso creciente para la restauración”, indicó Bhattacharyya.

Durante los descensos del nivel del agua, se vuelve visible lo que antes estaba en las 3.844 hectáreas (9.500 acres) de terreno sumergido. Se observan huellas de osos y venados. Pavos salvajes y grullas canadienses regresan a la tierra ya seca. Miles de troncos de cipreses, palmeras y arces, ahogados y fantasmales, se revelan a medida que baja el agua.

Karen Chadwick, capitana de un barco chárter, comentó recientemente mientras maniobraba su embarcación entre troncos deteriorados y grisáceos que sobresalían del agua: “Es inquietante, como un cementerio”.

También hay preocupaciones sobre la seguridad de la presa, que ya superó su vida útil. Quienes abogan por abrirla sostienen que un colapso estructural podría poner en peligro a cientos de viviendas cercanas.

“Algo va a pasar, quizá el próximo año, quizá en un par de años", señaló Jason Brodeur, senador estatal republicano y patrocinador de la legislación, el mes pasado durante una audiencia de comité. "Algo habrá que hacer".

“Este sistema es un tesoro nacional”

El cineasta de naturaleza Mark Emery dijo recientemente a los legisladores de Florida que el río Ocklawaha era singular porque históricamente se alimentaba del extenso sistema de Silver Springs. Pero enormes cardúmenes de lisas y bagres han desaparecido de Silver Springs desde que la presa estranguló el flujo del río y redujo la cantidad de peces que entran a los manantiales, explicó.

“Este sistema es un tesoro nacional", sostuvo Emery. "Cientos de millones de galones de agua dulce alimentan y enfrían el río. Antes de la presa, había una vía fluvial directa hacia el océano con pequeños manantiales a lo largo de todo el trayecto”.

Algunos grupos de pesca con caña se oponen a cualquier medida que vacíe de forma permanente el embalse Rodman, al afirmar que se ha convertido en un popular sitio de pesca y sostiene una economía local basada en la pesca de lobina negra, el campismo y la observación de aves en el rural condado de Putnam, que está entre los más pobres de Florida. Los partidarios de vaciar el embalse dicen que seguirá siendo un refugio para actividades al aire libre y quizás hasta mejorado.

Además, el embalse reduce los niveles de nutrientes en el agua y podría utilizarse como una fuente alternativa de suministro en un momento en que la población de Florida está creciendo rápidamente, dijo a los legisladores en febrero Steve Miller, presidente de Save Rodman Reservoir.

“Hay un panorama más amplio que lo que se está mostrando", apuntó Miller durante una audiencia legislativa. "No se jueguen todo a resultados especulativos”.

Corregir proyectos mal encaminados

Aunque la construcción de la presa fue un error, los habitantes locales han sacado el mejor provecho de la situación al crear negocios orientados a quienes disfrutan de actividades al aire libre, aseguró Joshua Alexander, comisionado del condado de Putnam.

“Hemos aprovechado un pollo para hacer ensalada de pollo", aseveró Alexander ante los legisladores. "No somos una economía rica, y creo que esto afectaría a nuestra economía”.

La restauración del río Ocklawaha sería parte de una larga historia en Florida de recuperación de un entorno natural alterado por un proyecto de obras públicas mal concebido.

Los Everglades, en el sur de Florida, se habían reducido a la mitad de su tamaño debido a proyectos de suministro de agua y control de inundaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de que se pusiera en marcha, a comienzos de este siglo, un esfuerzo de varios miles de millones de dólares para restaurar la red de humedales. De manera similar, el cuerpo dragó el río Kissimmee e instaló canales en la década de 1960 para reducir las inundaciones en el interior del estado, pero terminó alterando el ecosistema de aves y peces de la llanura de inundación. Los esfuerzos para restaurar el río se iniciaron hace dos décadas y se completaron en 2021.

“La naturaleza es muy resiliente si simplemente te apartas y la dejas hacer lo suyo”, afirmó Chadwick.

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Mike Schneider en Bluesky: @mikeysid.bsky.social.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.