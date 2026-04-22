Argentina detiene a colombiano sospechoso de haber participado en magnicidio de senador Uribe Turbay

Agentes federales detuvieron en Buenos Aires a un ciudadano colombiano con pedido de captura internacional como sospechoso de haber participado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay el año pasado en Bogotá.

El imputado fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien quedó detenido a disposición de un juzgado federal que intervendrá en el proceso de extradición, informó el miércoles Ministerio Público Fiscal de Argentina en un comunicado.

Cruz Castillo tenía una notificación roja de Interpol y un pedido de captura internacional emitido por Colombia por su presunta colaboración “en aspectos logísticos” del crimen del senador colombiano. Fue arrestado la víspera en la capital argentina por agentes de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones.

Uribe Turbay fue baleado en junio de 2025 cuando daba un discurso en un parque de Bogotá y falleció casi dos meses después a causa de las heridas. Tenía 39 años.

El ataque, que quedó grabado en video, conmocionó a un país que recordó las oscuras épocas en las que candidatos presidenciales y figuras de alto nivel eran secuestrados o asesinados por cárteles del narcotráfico y grupos insurgentes en las décadas de 1980 y 1990.

La justicia colombiana determinó que el magnicidio del senador fue ordenado por miembros de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y perpetuado en complicidad con una red delictiva urbana.

La fiscalía a cargo del caso sostuvo que el asesinato de Uribe Turbay estuvo orientado a “generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”.

Una decena de personas fueron capturadas, incluido el tirador que aceptó los delitos y que, por ser menor de edad, recibió una sanción en un centro especial, además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación.

Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Cruz Castillo se encontraba en situación irregular en el país y tenía una orden de expulsión vigente por haber estado implicado en una causa por robo en la capital argentina.