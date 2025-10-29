Marruecos acusa a más de 2.400 personas por protestas

Marruecos ha acusado a más de 2.400 personas por las recientes protestas lideradas por jóvenes que se tornaron violentas, una respuesta contundente a algunas de las mayores manifestaciones antigubernamentales del país en años.

De los 2.480 acusados, 1.473 personas permanecen bajo custodia a la espera de juicio. Los cargos incluyen rebelión armada, insultar y usar violencia contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones, e incitación a cometer delitos.

Las manifestaciones tomaron por sorpresa a Marruecos después de que un movimiento liderado por jóvenes llamado Gen Z 212 movilizara a miles de personas en todo el país para protestar por el estado de los servicios públicos. El movimiento, organizado en plataformas de redes sociales como Discord, criticó el gasto del gobierno en infraestructura para albergar eventos deportivos mientras descuidaba los servicios sociales.

Aunque los organizadores instaron a manifestaciones pacíficas, las protestas se tornaron violentas en algunas ciudades y pueblos, dejando tres muertos, muchos heridos y daños en tiendas y coches. Grupos de derechos humanos criticaron el enfoque severo de las autoridades hacia los manifestantes, pero el fiscal público dijo que las intervenciones se llevaron a cabo legalmente.

La ola de arrestos ha alarmado a los grupos de derechos humanos y se ha convertido en un grito de protesta adicional para los manifestantes, quienes en recientes protestas han sostenido carteles por aquellos arrestados. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha denunciado los arrestos y los ha calificado de aleatorios, mientras que Gen Z 212 ha exigido la liberación de todos los detenidos.

"Aquellos que piden una oportunidad justa para su futuro no deberían ser recibidos con fuerza letal y represión", expresó Hanan Salah, subdirectora de Human Rights Watch, la semana pasada en un comunicado:

Entre los arrestados se encuentra Hamza Raid, un rapero marroquí que fue detenido en Casablanca el mes pasado, cuyas letras a menudo abordan temas políticos y canalizan la ira juvenil.

Tres de los acusados comparecieron ante el tribunal el lunes ante un juez en la capital, Rabat, acusados de incitación a cometer delitos e insultar a un organismo oficial después de imprimir eslóganes activistas en las camisetas del equipo de fútbol de Marruecos, dijeron sus abogados a The Associated Press. Podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son condenados.

Ante un tribunal abarrotado, los abogados solicitaron la libertad bajo fianza para sus clientes, dos estudiantes universitarios y un trabajador de una imprenta, quienes, según dijeron, podrían ser perjudicados y no merecen sus arrestos.

El fiscal público indicó que más de 400 personas fueron condenadas, con sentencias que van de uno a 15 años. Añadió que 34 personas fueron absueltas de todos los cargos.

El corresponsal Sam Metz contribuyó desde Rabat, Marruecos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.