GM despide a 1,700 trabajadores en Michigan y Ohio por baja demanda de vehículos eléctricos

General Motors ha iniciado el despido de unos 1.700 trabajadores en sitios de fabricación en Michigan y Ohio, mientras el gigante automotriz se ajusta a la disminución de la demanda de vehículos eléctricos.

El Detroit News informó el miércoles sobre los recortes, que abarcan alrededor de 1.200 empleos en una planta de vehículos totalmente eléctricos en el área de Detroit y 550 trabajadores en la planta de celdas de batería Ultium Cells de Ohio, además de que se han programado cientos de despidos temporales. GM confirmó posteriormente la noticia a The Associated Press.

“En respuesta a una adopción más lenta de vehículos eléctricos a corto plazo y un entorno regulatorio en evolución, General Motors está realineando su capacidad de producción de vehículos eléctricos”, señaló la empresa en un comunicado sobre los recortes en su planta de vehículos totalmente eléctricos: mientras mantiene que “sigue comprometida con nuestra presencia de fabricación en Estados Unidos”.

GM añadió que Ultium Cells también está “ajustando la producción en respuesta a cambios recientes en la demanda de la planta por parte de los clientes”. La empresa dijo que la producción de celdas de batería en Warren, Ohio, y en una instalación en Spring Hill, Tennessee, se pausará a partir de enero de 2026.

Según The Detroit News, se ha programado el “despido temporal” de 850 trabajadores de la planta de Ohio, junto con otros 700 empleados en Tennessee.

GM dice que los empleados afectados “pueden ser elegibles para seguir recibiendo una parte importante de sus salarios o sueldos regulares, además de prestaciones”. La empresa dijo que utilizará la pausa para realizar mejoras en ambas instalaciones y prevé reanudar las operaciones a mediados del próximo año.

La disminución en la adopción de vehículos eléctricos mencionada por GM el miércoles se produce poco después de la reciente expiración de los créditos fiscales federales. Antes del 30 de septiembre, los nuevos vehículos eléctricos tenían un crédito fiscal federal de 7.500 dólares, y los usados incluían hasta 4.000. Pero los futuros compradores ya no califican para ese beneficio. El incentivo se canceló como parte del proyecto de ley de recortes fiscales y gastos que el Congreso aprobó en junio.

