Mantienen órdenes de evacuación y cierres de calles mientras reparan un rascacielos en Manhattan

Las cuadrillas trabajaron toda la noche para apuntalar un enorme edificio de apartamentos en remodelación en Manhattan un día después de que se doblaron algunas columnas y los pisos cedieran, lo que desencadenó evacuaciones en la zona y el cierre de calles ante el temor de un derrumbe.

Funcionarios manifestaron que el rascacielos, que antes fue la antigua sede del gigante farmacéutico Pfizer, ya fue estabilizado, pero el miércoles algunos inmuebles cercanos seguían bajo órdenes de evacuación y las calles, normalmente muy transitadas, del centro de Manhattan permanecían cerradas mientras continuaban los trabajos en el lugar.

“Las dos cosas más importantes ahora mismo son hacerlo estable y seguro para las personas que están trabajando dentro y para las personas que están cerca”, indicó anoche Ahmed Tigani, comisionado del Departamento de Edificios de la ciudad.

Las autoridades atendieron llamadas de emergencia en el edificio a primera hora del martes y descubrieron dos vigas de soporte retorcidas y pisos hundidos en el piso 21. El edificio y parte de una zona muy concurrida no lejos de la famosa estación Grand Central y del edificio Chrysler, tuvieron que ser evacuados y se cerró el paso a los peatones.

A los contratistas en el lugar se les permitió volver a entrar al edificio para realizar las reparaciones de emergencia después de que funcionarios municipales hicieran una inspección piso por piso. El edificio estaba vacío, salvo por los trabajadores.

El proyecto de remodelación se presenta como la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad, con la creación de unas 1.600 unidades habitacionales. Los planes contemplan transformar un par de edificios de oficinas añadiendo más de una docena de pisos sobre una de las torres y rediseñando otra.

MetroLoft, la promotora del proyecto, ha dicho que el rascacielos en sí no corre riesgo de derrumbe y que no cayó ningún escombro del inmueble, aunque Nathan Berman, fundador de la firma, ha reconocido que el peso adicional por ensanchar los aproximadamente 15 pisos superiores del edificio probablemente causó los daños.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.