Luísa Sonza llevará su “Brutal Paraíso” al festival Coachella

La estrella brasileña Luísa Sonza está a días de su debut en Coachella y lo hará con su más reciente álbum “Brutal Paraíso”, en el que con 23 canciones recorre una diversidad de emociones que reflejan la actualidad y van del caos a la libertad de sus sentimientos más íntimos.

“Prepárense para disfrutar lo mejor de Brasil y Latinoamérica. Tenemos muchas cosas para bailar y vamos a hacer una fiesta en medio de Coachella”, dijo en entrevista por videollamada desde California, donde se encontraba en los ensayos para sus presentaciones en los dos fines de semana del festival que arranca el viernes.

Además de debutar en los escenarios del festival, es también la primera vez que lo visita.

“Estoy muy feliz de empezar en Coachella el tour de ‘Brutal Paraíso’”, señaló. “Queremos hacer un show que todos puedan disfrutar, entonces voy a hacer muchas cosas en español, en inglés también, pero claro, habrá mucha música en portugués”.

“Brutal Paraíso” es un álbum muy completo y sus canciones son muy diferentes entre sí. Su inspiración provino principalmente de tres géneros: bossa nova, funk y rock. Aunque no pierde su base firme de pop.

“Empecé mi carrera en una banda de matrimonio, entonces para mí siempre fue muy natural hacer todo tipo de música”, dijo Sonza, quien habló en español durante la entrevista. “Para mí la música es la traducción de nuestros sentimientos… y no me gusta apagar ningún sentimiento”.

En cuanto a las temáticas que van del amor al desamor y la añoranza, Sonza dijo que trató de ser un reflejo de la vida.

“Nosotros estamos como viviendo en un paraíso, pero un paraíso muy brutal”, dijo.

Una de sus favoritas es “E agora?” con el rapero brasileño Xamã, que Sonza describe como garage con bossa nova inspirado en la canción clásica “Você não me ensinou a te esquecer”. Ambos habían lanzado previamente “MAMA.CITA (hasta la vista)” y “Câncer”.

“Hicimos una cosa como que recuerde otros tiempos, pero también es muy actual”, dijo. “Xamã es un amigo muy grande ... es uno de los artistas más talentosos de Brasil”.

En “Safada” con la estrella puertorriqueña Young Miko, se deja llevar por la música urbana latina.

“Surgió acá en Los Ángeles. Inmediatamente yo pensaba ‘tenemos que hacer una canción con ella, quiero que ella esté en esta canción, porque es perfecta para ella'”, señaló.

Con el astro colombiano Sebastián Yatra interpreta “Tu gata”, en la que Sonza canta en español (y Yatra un poquinho en portugués).

“A Sebastián lo conozco hace mucho tiempo, muchos años. Y siempre queríamos hacer alguna cosa juntos. Y creo que la canción ideal surgió en este álbum”, dijo.

Sonza también canta en español en la sensual “No es lo mío”.

El álbum tiene una participación especial en “O Som da Despedida” del colectivo The Olders, un grupo de productores que habían colaborado con ella en su álbum “Escândalo Íntimo”.

Entre las canciones que Sonza interpreta en solitario destacan algunas con toques de rock y pop de los 80 como “Loira Gelada” y “Diferentemente”, aunque también hay baladas clásicas como “Depois Do Fim”.

Me gusta mucho hacer baladas, es una de las cosas para mí más fáciles de hacer, de escribir”, dijo. “Hablando de los sentimientos, es una parte de mí, que para mí es una de las más especiales”.