Dentro de la lucha para desprogramar a los miembros del culto Love Has Won

Tres días después de que el esposo de Ariane Whitten respondiera al llamado de la Madre Dios, lo encontraron desnudo y solo vagando por las montañas de Colorado en estado de estupor, sumamente deshidratado y mirando al Sol en busca de códigos de luz.

Es uno de los afortunados.

Tenía los pies degarrados por agujas de cactus y la mente probablemente confusa por haber consumido drogas. Había escapado del culto Love Has Won el tiempo suficiente para que su hermano lo rescatara y lo llevara a casa con la esposa y dos hijos que dejó en Mississippi para acompañar a Amy Carlson en la ascensión planetaria de quinta dimensión.

“Tuvimos la suerte de que lo echaran porque hay muchos miembros que han estado allí durante años”, explicó Whitten a The Independent.

“No tenía la energía adecuada, no paraba de hablar. Como decían, deliraba de hongos en el lado equivocado de la montaña. Jason Castillo, 'Padre Dios', dijo que tenía tres días para luchar contra la oscuridad”.

Casi un año después, el cuerpo en descomposición de la líder del culto, Amy Carlson, fue encontrado cuando la policía entró en la sede de Love Has Won. La redada policial expuso el funcionamiento interno del grupo y condujo a una fractura de sus diversas facciones y liderazgo.

Whitten espera que conduzca a que más seguidores escapen como su esposo, a quien The Independent decidió no nombrar debido al temor de la familia a las represalias del grupo.

“Todavía tiene mucha vergüenza y se siente estúpido y avergonzado por haber cometido un error. Pero tiene suerte de estar vivo y, aunque rara vez habla del tema, se siente triste porque otros no hayan tenido la oportunidad de huir”, explicó Whitten.

En los 11 meses desde que dejó a su esposa e hijos el 19 de mayo de 2020, y el cuerpo de Carlson fue encontrado en un santuario decorado con luces de Navidad el 28 de abril de 2021, un grupo dedicado ha estado trabajando para exponer y derribar el culto que ha dividió a sus seguidores de sus familias.

La familia Whitten escapó relativamente ilesa, más allá de la indemnización de 15 mil a 20 mil USD del esposo de Whitten, donado a Love Has Won, y las duraderas cicatrices psicológicas que sigue teniendo. Perdió su trabajo de seis cifras como supervisor de mantenimiento en una empresa de vidrio de alta tecnología después de perder turnos para seguir las enseñanzas de Love Has Won durante el apogeo de la pandemia de covid el año pasado.

Podría haber sido mucho peor si no hubiera sido por una estrategia desesperada de quienes lo amaban (su esposa, madre, hermana y hermano), que se dedicaron con todo a mitigar el impacto de la poderosa influencia de Carlson.

Antes de volar a Colorado, su familia recibió un poder, puso la casa en venta y trasladó a su hija, de cinco años, y a su hijo, de siete, a una familia en Ohio para evitar el adoctrinamiento. Ariene Whitten comenzó a considerar los procedimientos de divorcio para evitar más deudas por las donaciones de su esposo. A pesar de sus intentos, no lograron internarlo en un hospital psiquiátrico.

Contrataron a un experto en desmantelar el adoctrinamiento, Rick Ross de The Cult Institute, para que los entrenara para traerlo de vuelta al mundo real durante un proceso de “reprogramación” de seis meses mucho después de que su persona física regresara.

Después del rescate de Colorado, el esposo de Whitten fue cuidado por su hermano y su hermana, quienes inventaron “un juego” para traerlo lentamente de regreso a la realidad.

“Él decía que salvó el planeta, y su hermana decía, 'sí, lo hiciste, todo está bien'. Continuaron así durante dos semanas para asegurarse de que lo lleváramos a casa”, explicó Whitten.

“Seguía mirando al sol en busca de códigos de luz. Eso le quemaba los ojos, especialmente bajo el sol de Colorado. El juego nos permitió decirle: 'Madre Dios dijo que no tienes que hacerlo más. Podemos usar estos lentes especiales que ella envió'”.

Finalmente, siguiendo el consejo de los expertos en cultos, fueron completamente honestos sobre lo que había sucedido y por qué. Fue una noche aterradora para una familia que no estaba segura de cómo reaccionaría. Le tardó medio año desmantelar lentamente cada parte de la realidad que alguna vez creyó.

“De acuerdo, quizás Amy no era Dios. Y lo reconoció y lo dijo en voz alta”, relató Whitten.

Una vez que hubieran desmantelado una creencia, pasarían a la siguiente.

“Pero todavía creía en los códigos de luz. Todavía creía en las resonancias de Schumann. Todavía creía que hay una red de pedófilos subterránea que dirige el país desde QAnon. Y poco a poco lo estaba haciendo desmantelar cada uno de esos componentes. Fue un proceso extremadamente solitario”.

A pesar de que ellos habían huido, otros miembros del culto permanecieron dentro. Las estimaciones de miembros del grupo oscilan entre 25 y 30 en sus diversas propiedades y entre 50 y 60 seguidores leales que contribuyen en línea.

La familia Whitten podría haber reducido sus pérdidas y haberse concentrado en recuperarse, pero la Ariane Whitten y la hermana de su esposo, Amanda Ray, comenzaron a tratar de exponer el funcionamiento interno del grupo en un esfuerzo por involucrar a la Oficina Federal de Investigación, la Oficina de Investigación de Colorado, y oficinas locales del alguacil y departamentos de policía en Colorado, Hawái y California, donde quiera que los miembros intentaran establecerse.

Se vincularon con otro miembro de la familia de un seguidor de culto desde hace mucho tiempo para ayudar a un grupo de apoyo llamado Rising Above Love Has Won. Una de los fundadores del grupo, cuyo miembro de la familia sigue siendo un seguidor activo de Love Has Won después de tres años, habló con The Independent bajo condición de anonimato y será mencionada con el seudónimo de Sheena.

Mientras que otro grupo llamado Love Has Won Exposed existía anteriormente para ilustrar los elementos más impactantes del culto, Rising Above se propuso ayudar a los seguidores a salir de él en función de una red de apoyo que proporciona los recursos necesarios: ropa, boletos de avión, comidas, habitaciones de hotel o asesoramiento.

Sheena y Rising Above han estado rastreando los movimientos, las transmisiones en vivo y los consejos e informes internos durante más de tres años con la esperanza de impulsar a las autoridades a actuar. Sus esfuerzos llevaron a Love Has Won a huir de Hawái en septiembre de 2020 después de que se informara a la comunidad de Kauai sobre el establecimiento de un culto en su vecindario, lo que provocó varias protestas y actos de vandalismo cerca de la propiedad.

Desde que el descubrimiento del esposo de Whitten en las montañas de Colorado comenzó a revelar la verdad acerca de Love Has Won en los medios nacionales, gran parte de los antecedentes, la historia, los sistemas de creencias, las enseñanzas y la naturaleza excéntrica del grupo de “Madre Dios” Amy Carlson, además del descubrimiento de su cuerpo momificado, se ha informado ampliamente.

Han aparecido en Dr Phil, un documental en profundidad fue producido por VICE, y el grupo mismo publica horas y horas de transmisiones en vivo en YouTube. The Independent ha descrito las 500 reencarnaciones de Carlson, los sistemas de creencias espirituales de la Nueva Era y diversas rarezas.

Pero lo que sucedió en las semanas previas al descubrimiento de su cuerpo, así como dónde murió, cómo murió, quién sabía o no sabía que había muerto, sigue oscurecido por la niebla de relatos contradictorios o incompletos.

Lo que se sabe es que siete miembros fueron detenidos y acusados luego de que el cuerpo en descomposición de Carlson, de 45 años, fuera descubierto en la sede del grupo en Colorado en Casada Park, cerca de Crestone (conocido como el “Moffat Shack” para aquellos que siguen de cerca el grupo).

Actualmente están en juicio, y Christopher Royer compareció ante la corte más recientemente el 27 de mayo para impugnar una orden de registro en su teléfono celular (lo recuperó antes de que los investigadores pudieran descargar el contenido).

El próximo en aparecer será Jason Castillo, conocido como “Padre Dios”, el 9 de junio, seguido por Ryan Kramer, Obdulia Franco Gonzales, Sarah Rudolph y Karin Raymond el 16 de junio, y por último John Robertson, el 26 de junio.

Se enfrentan a varios cargos de abuso de un cadáver, manipulación de restos humanos fallecidos, encarcelamiento falso y abuso infantil.

Los cargos por abuso infantil estaban relacionados con los niños que vivían en el hogar cuando se descubrió el cuerpo. Fueron puestos bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil. Un portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Colorado informó que no podían comentar ni confirmar ningún caso.

El forense del condado de Saguache, Tom Petty, declaró a The Independent que la autopsia aún no se había completado para determinar la causa de la muerte de Carlson. Anteriormente le dijo a The Daily Beast que su cuerpo era extremadamente delgado y que era posible que estuviera tomando plata coloidal, pero que nada indicaba una muerte sospechosa.

Si bien el capitán del alguacil del condado de Saguache, Ken Wilson, fue citado anteriormente diciendo que el cuerpo de Carlson había estado muerto durante varias semanas a un mes, el alguacil Randall le dijo a The Independent que desde entonces se había colocado una “orden de silencio” en el caso, lo que significa que ya no lo podían discutir.

La policía encontró el cuerpo la noche del 28 de abril, al ejecutar una orden de registro cerca de la medianoche que continuó hasta la madrugada del 29 de abril.

Gran parte de lo que se sabe sobre el descubrimiento de su cuerpo proviene de la “declaración de causa probable en apoyo del arresto sin orden judicial” de la Oficina del Sheriff del Condado de Saguache, obtenida por The Independent, que se basa en el testimonio del miembro de Love Has Won, Miguel Lamboy, también conocido en el grupo como “Arcángel Michael Silver”.

Lamboy es dueño de la residencia donde se encontró el cuerpo en 4 Alcedo Ct, Crestone, que compró por 63 mil USD el 11 de diciembre de 2020, según informes de propiedad.

Según la declaración escrita por el cabo Steven Hansen del condado de Saguache, Lamboy informó a la policía de la muerte de Carlson después de visitar la casa de Moffat ese mismo día el 28 de abril.

Según el comunicado: “Lamboy declaró que la piel de Carlson parecía ser de color gris y sus ojos estaban vidriosos o faltaban. Declaró que era obvio que Carlson estaba muerta porque le faltaban los ojos. Añadió que el cuerpo parecía estar momificado con los dientes de Carlson expuestos. Además detalló que Carlson estaba envuelta en una tela”.

La policía ejecutó una orden de registro en la casa a las 11 p. m. horas (hora local) del 28 de abril, donde encontraron los “restos momificados” con “lo que parecía ser un maquillaje brillante alrededor de los ojos. Los restos momificados fueron decorados con luces navideñas. Los restos momificados parecían estar instalados en algún tipo de Santuario”.

Según el comunicado, Lamboy le informó a la policía que creía que el cuerpo había sido transportado a la residencia desde California en una camioneta Nissan Rogue.

Es en California donde el colectivo Rising Above de Sheena, Whitten y su cuñada, Ray, habían estado siguiendo el dramático deterioro de Carlson que se remonta a mediados de 2020 después de que el grupo se fue de Hawai.

“La última persona ajena al culto que la vio con vida es el dueño de la cabaña que estaban alquilando y le pedimos que le hiciera un chequeo de bienestar el 10 de abril”, relató Sheena. “Él se despidió de ella. Parecía que se estaba muriendo”.

Sheena señaló que las fotos comenzaron a circular el 14 de abril entre los miembros de Love Has Won, Carlson parecía encontrarse en un estado inconsciente, y los miembros dijeron en privado que el cuerpo de su líder no se iba a aguantar.

El grupo Rising Above vio transmisiones públicas en vivo de los miembros de Love Has Won que alegaban que Carlson tenía dificultad para respirar y que sus ojos estaban girando hacia su cabeza. Sheena cuenta que Rising Above comenzó a llamar ansiosamente a la policía y a la ambulancia para que enviaran un control de bienestar a la propiedad de California el 16 de abril.

El esposo de Whitten había escapado del culto un año antes, pero su hermana, que es enfermera, seguía preocupada por el continuo deterioro de la líder del culto que vieron en fotos y transmisiones en vivo.

“Llamó a cinco lugares diferentes. Habíamos intentado enviar controles de bienestar varias veces durante el último año, pero seguían diciéndonos que no podían entrar a la casa”, relató Sheena.

Les informaron que la policía y una ambulancia fueron a la propiedad, pero se fueron después de que dos miembros del grupo dijeron que Carlson no estaba allí. Sheena dijo que después de que Ray llamó a las autoridades preguntando cómo podían simplemente creer lo que les dijeron y luego irse, la policía respondió que no pudieron encontrar a Carlson a pesar de registrar la casa.

Si bien la Oficina del Sheriff del condado de Shasta no respondió a una solicitud de comentarios, su oficial de información pública, Tim Mapes, confirmó previamente a Mt Shasta News que se realizó un informe sobre Carlson a principios de abril, pero que no había pruebas suficientes para justificar un control de bienestar. The News informó que se le “pidió al grupo que se fuera” aproximadamente en ese período porque demasiadas personas vivían en su autocaravana.

Las fotos del cuerpo sin vida de Carlson comenzaron a circular entre los miembros de Love Has Won el 17 de abril, explicó Sheena.

A raíz de la muerte de Carlson, el descubrimiento de su cuerpo y los cargos presentados contra siete miembros, el culto parece haberse dividido en varios grupos.

Si bien Lamboy denunció el cuerpo a la policía y no fue arrestado, desde entonces, según los informes, ha desaparecido y un abogado defensor de uno de los acusados alegó en el tribunal que había tomado el dinero del grupo y se había ido, según The Denver Post .

Lamboy no respondió a una solicitud de comentarios cuando The Independent intentó comunicarse con él a través de las recientemente formadas Escuelas de Cristal de Gaia. Transmitir las enseñanzas de Love Has Won a través de su plan de estudios de la “escuela de cristal” había sido una de las principales vías de recaudación de fondos del grupo.

De acuerdo con los artículos de incorporación de la organización sin fines de lucro, Lamboy presentó el caso Crystal Schools Inc de Gaia ante la Secretaría de Estado de Colorado el 23 de abril, cinco días antes de denunciar el cuerpo de Carlson a la policía.

Los artículos nombran a Lamboy como director junto con otros miembros de Love Has Won que residen en su residencia de Moffatt, Doreen Smith y Leticia Gamboa. El grupo también está relacionado con “Mother Nature Natural Essentials”.

Otra facción de Love Has Won formó las Escuelas de Cristal de la Madre Tierra bajo Lauryn Suarez y Ashley Peluso, junto con otros ocho miembros y la mayoría de los 40-50 seguidores en línea. También están conectados a 5D Full Disclosure y New Earth Healing Essential .

Otro miembro, Jeri-Lee Svenson, señaló que el grupo acordó ser entrevistado para esta historia, pero luego canceló.

“Padre Dios” Jason Castillo y un puñado más pequeño de miembros forman el nuevo grupo llamado Joy Rains . El grupo no respondió de inmediato a una solicitud de entrevista.

Las diferentes facciones se dividieron después de que un grupo comenzara a seguir a “Madre-Padre Dios”, descrito como la esencia de Carlson combinada con el recipiente físico de Castillo, mientras que el otro grupo permaneció dedicado solo a la “Madre Dios”.

El sitio web del grupo original www.lovehaswon.org se ha desconectado y la marca se ha ido desplazando hacia las diferentes formas de sus facciones rivales.

Después de rastrear al grupo durante años para apoyar a los ex miembros e involucrar a las autoridades, Sheena espera que el culto afloje su control y permita a los devotos, incluido su familiar en particular, regresar a casa.

“Lleva más de tres años allí, ha sido muy, muy difícil para nuestra familia”, confesó Sheena.

Hubo una breve ventana de oportunidad dos años atrás cuando el miembro de la familia trató de irse, pero Sheena explicó que regresó a Love Has Won después de sentirse culpable por regresar a “Earth Family” y no “cumplir con su contrato” con la Madre Dios.

“Tratamos de conversar con mi familiar, pero hacen bien su trabajo de lavado de cerebro”, señaló Sheena. “Aparentemente, todos tenemos contratos con la Madre Dios, lo sepamos o no”.

Lo mejor que Sheena y su familia pueden hacer ahora, según los consejos de los expertos en cultos, es esperar, mantener una línea de comunicación abierta, hacerle saber a la persona que la aman, pase lo que pase, y que siempre puede volver a casa.

“Pero no puedes decir eso. No puedes dejar que piense que eso es lo que estás haciendo o se pondrá a la defensiva. Solo puedes insinuarlo, haciéndole saber que lo extrañas”, agregó Sheena.

“El culto les convence a cortar lazos con su familia y amigos, y simplemente se convierten en personas completamente reconfiguradas y diferentes. No sé cómo volverán a ser personas normales”.