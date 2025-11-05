Declaran estado de emergencia en Kentucky tras devastador accidente de UPS: aumenta número de víctimas

Los equipos de emergencia buscaban el miércoles a las 16 personas que siguen desaparecidas después de que un avión de carga de UPS se estrellara y estallara en una enorme bola de fuego mientras despegaba del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville. El accidente se cobró la vida de nueve personas e hirió a 11, según informaron las autoridades.

El trabajo de rescate seguía en marcha, y el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, advirtió a las autoridades de que esperaban que “tardara un tiempo”, ya que el lugar abarca una “zona muy extensa”. Más de 200 socorristas acudieron al lugar el martes por la noche.

El aeropuerto reabrió el miércoles por la mañana, confirmó Greenberg.

Una orden de refugio en el lugar para un radio de 400 metros alrededor del lugar del accidente se mantuvo en vigor el miércoles, lo que hizo que las escuelas públicas del condado de Jefferson, el mayor distrito escolar del estado, cerraran durante el día, dijeron las autoridades.

“Kentucky, más noticias desgarradoras de Louisville. La cantidad de víctimas mortales se eleva ahora al menos a 9, con la posibilidad de que haya más. Ahora mismo, estas familias necesitan oraciones, cariño y apoyo. Abracémonos a ellos en estos momentos inimaginables” declaró el Gobernador de Kentucky. Andy Beshear escribió en X.

Beshear señaló el miércoles por la mañana que 16 familias que se reunieron en un centro de reunificación “informaron que el paradero de sus seres queridos es desconocido”.

Se cree que los tres miembros de la tripulación del avión de carga murieron, mientras que al menos otras cuatro víctimas mortales no viajaban en el avión, según las autoridades. Beshear declaró que once personas resultaron heridas, dos de ellas con “lesiones muy importantes”.

El martes, Beshear describió el accidente como “catastrófico”.

open image in gallery Una columna de humo se eleva desde el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali tras un accidente que las autoridades calificaron de “catastrófico” ( Courtesy of X account @LeviDean9 )

open image in gallery El accidente afectó a numerosos negocios locales y causó al menos cuatro muertos en tierra ( Kentucky Truck Parts & Service )

“Cualquiera que haya visto las imágenes y el video sabe lo violento que es este choque”, añadió Beshear.

Las imágenes mostraban llamas saliendo del ala izquierda del avión y una estela de humo. Otros videos captaron el avión estrellándose y explotando en una enorme bola de fuego.

Todos los vuelos que salían del aeropuerto el martes por la noche fueron cancelados, según la policía de Louisville. Las operaciones se reanudarán el miércoles, de acuerdo con la oficina del alcalde.

Al accidente acudieron equipos de emergencia de varios organismos, y está previsto que los funcionarios federales investiguen a fondo la causa del siniestro.

El avión MD-11 de UPS con destino a Honolulu se estrelló sobre las 5:15 p. m. hora local poco después de que el avión partiera del aeropuerto, según la Administración Federal de Aviación.

La mayor instalación de manipulación de paquetes de UPS se encuentra en Louisville y la empresa dijo el martes por la noche que había detenido la clasificación de paquetes en el centro. La empresa no comunicó cuándo se reanudaría.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS”, declaró Betsy Ruhe, miembro del Consejo Municipal de Louisville. “Y todos están enviando mensajes de texto a sus amigos, a su familia, tratando de asegurarse de que todo el mundo está a salvo. Lamentablemente, es probable que algunos de esos mensajes queden sin respuesta”.

open image in gallery El humo del accidente se podía ver a través del horizonte. ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Un avión de UPS se estrelló el martes por la noche cerca del aeropuerto internacional de Louisville, causó al menos nueve muertos y dejó una columna de humo negro y fuego en el cielo ( AP )

Un video aéreo del lugar del accidente compartido por el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, mostraba un incendio y un edificio de aspecto industrial con daños en el techo.

El avión transportaba unos 17.000 litros de combustible en el momento del accidente, según las autoridades estatales.

El avión de carga no llevaba materiales específicamente peligrosos a bordo.

El incendio provocado por el accidente causó un notable olor en el aire. Aun así, los monitores de partículas no están arrojando ninguna “lectura adversa”, dijo el martes por la noche en una rueda de prensa Jody Meiman, directora ejecutiva de Gestión de Emergencias de Louisville.

El avión alcanzó una altitud de unos 175 pies y luego comenzó a caer bruscamente, de acuerdo con el rastreador de datos de vuelo Flightradar24.

El accidente dañó al menos dos empresas, entre ellas Kentucky Petroleum Recycling, que Beshear dijo que fue golpeada “directamente”, y Grade A Auto Parts.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, informó el martes de que los empleados de ambas empresas ya fueron localizados.

Una planta cercana de Ford no se vio afectada, dijo Beshear, y calificó la noticia de “bendición”, dado el número de empleados que había en el interior en ese momento.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán el accidente.

open image in gallery Se espera que aumente la cantidad de muertos por el accidente. ( Getty Images )

Se espera que los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lleguen el miércoles con un contingente de 28 personas. Boeing se ha ofrecido a colaborar con la NTSB en su investigación del accidente.

“Nuestra preocupación es la seguridad y el bienestar de todos los afectados. Estamos dispuestos a apoyar a nuestro cliente y hemos ofrecido ayuda técnica a la NTSB”, declaró Boeing.

Se insta a quienes busquen a seres queridos desaparecidos a que eviten acudir a los hospitales de la zona. En su lugar, se estavleció un centro de reunificación familiar en la Academia de Formación del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, en el 2911 de Taylor Blvd. No estaba claro de inmediato cuántas personas estaban desaparecidas tras el accidente, que según las autoridades afectó a una “zona de gran escala”.

El jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian O'Neill, dijo que el incendio en el lugar del accidente era del tamaño de una manzana.

Se insta a la población a que se mantenga alejada de la zona del accidente, y sigue en vigor una orden de refugio en el lugar para quienes se encuentren a menos de 400 metros del siniestro.

Los miembros del público deben informar a las autoridades de cualquier resto que encuentren del accidente y evitar tocarlo, dijeron los socorristas.

Duffy calificó el accidente de “desgarrador” en una publicación en las redes sociales.

“Por favor, únanse a mí en la oración por la comunidad de Louisville y la tripulación de vuelo impactada por este horrible accidente”, escribió en X.

open image in gallery El sistema de transporte de EE. UU. está sometido a la presión del actual cierre del Gobierno y ha sufrido retrasos y escasez de personal en los aeropuertos ( AFP via Getty )

El accidente se produce en un momento de gran tensión en el sistema de tránsito aéreo estadounidense durante el actual cierre del gobierno.

Los controladores aéreos se vieron obligados a trabajar sin cobrar, y la escasez de personal provocó retrasos en los aeropuertos de todo el país.

Traducción de Olivia Gorsin