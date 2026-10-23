Los Premios Billboard recompensan a Fuerza Regida y Bad Bunny

Fuerza Regida y Bad Bunny fueron reconocidos el jueves como los principales ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en los que Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos también recibieron trofeos.

Fuerza Regida lideró con ocho galardones; Bad Bunny obtuvo siete; Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos recibieron cuatro cada uno en la ceremonia transmitida en vivo por Telemundo y Peacock desde el James L. Knight Center de Miami.

Rosalía, Tito Double P y Prince Royce completaron el grupo de artistas más premiados de la noche, con tres galardones cada uno.

Cuatro de los premios de Fuerza Regida llegaron gracias a su éxito “Malboro Rojo”, que se impuso en las categorías de “Hot Latin Song” canción del año; canción del año streaming; global 200 canción latina del año y canción regional mexicana del año.

Fuerza Regida también fue distinguida como “Hot Latin Songs” artista del año, dúo o grupo; “Top Latin Albums” artista del año, dúo o grupo y artista regional mexicano del año, dúo o grupo, además de recibir el Premio Billboard Vanguardia, por su innovación y visión creativa, que han contribuido a llevar la música mexicana a audiencias globales.

Bad Bunny, quien es el artista más premiado de la historia de los Billboard de la Música Latina con más de 50 trofeos en su carrera, conquistó el jueves los premios de artista del año; gira del año; Global 200 artista latino del año; “Hot Latin Songs” artista del año, masculino; “Top Latin Albums” artista del año, masculino; artista “Latin Rhythm” del año solista y compositor del año.

Karol G fue honrada en la categoría canción “Latin Pop” del año por “Coleccionando heridas” junto a Marco Antonio Solís, además de recibir los galardones de “Hot Latin Songs” artista del año, femenina y “Top Latin Albums” artista del año, femenina. La estrella colombiana también recibió el Premio Artista de los Fans, una nueva categoría de los Billboard de la Música Latina, en la que por primera vez el público pudo elegir directamente al ganador.

Peso Pluma consiguió dos de sus premios junto a Tito Double P por el álbum “Dinastía”, reconocido como “Top Latin Album” del año y álbum top regional mexicano del año. Ambos fueron premiados igualmente por “Daño” en la categoría “Hot Latin Song”, colaboración vocal del año. Peso Pluma consiguió además el reconocimiento de artista regional mexicano del año, solista.

Romeo Santos obtuvo dos de sus premios junto a Prince Royce por “Lokita por mí”, reconocida como canción del año, Latin Airplay y canción tropical del año. Ambos recibieron el premio a álbum tropical del año por “Better late than never”, mientras que Santos fue reconocido como artista tropical del año.

Prince Royce, Rosalía y Tito Double P obtuvieron tres premios cada uno. Rosalía ganó en las categorías de álbum “Top Latin Pop” del año por “Lux” y artista “Latin Pop” del año, solista, además de recibir el Premio Billboard Salón de la Fama, por su innovación musical, visión artística e influencia internacional.

Omar Courtz, Aventura, Bizarrap, Burna Boy, Daddy Yankee, MAG, Maná, Marco Antonio Solís, Rubén Blades y Wisin & Yandel fueron otros de los galardonados de la noche

Cristian Castro fue homenajeado con el Premio Billboard Trayectoria Artística, por sus más de tres décadas de carrera. Rubén Blades fue distinguido con el Premio Billboard Ícono por su extraordinaria trayectoria e influencia en la música latina a lo largo de más de cinco décadas.

La ceremonia incluyó un homenaje a Juan Gabriel en su 10.º aniversario luctuoso, con actuaciones de Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

Chuyin, Castro, Elvis Crespo, Manuel Turizo, Tito Double P, Xavi, Ha(asterisk)Ash e Ivy Queen fueron otros de los artistas con números musicales en la noche.