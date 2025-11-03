Los Grammy invitan a miembros votantes de los Latin Grammy: ¿Por qué importa?

En los últimos años, los Premios Grammy han hecho un esfuerzo para diversificar su cuerpo de votantes. En 2024, la Academia de la Grabación reveló cambios significativos en su cuerpo de votación en evolución, afirmando que el 66% de los votantes se unieron en los últimos cinco años, de los cuales un número considerable eran mujeres y personas de color. Este año, hay aún más movimiento: por primera vez, todos los miembros votantes de los Latin Grammy fueron invitados a unirse a la Academia de la Grabación como parte de su nueva clase de miembros de 2025.

Los Latin Grammy son licenciatarios de los Grammy y siguen un proceso de votación similar. Pero mientras los Grammy se centran en el mercado de Estados Unidos, los Latin Grammy tienen consideraciones globales, según el director general de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud. La Academia de la Grabación también tiene varios miembros en la junta de los Latin Grammy.

Los resultados son notables: hay 3.800 nuevos miembros de la Academia de la Grabación en 2025. El 50% tiene 39 años o menos, el 58% son personas de color y el 35% se identifican como mujeres.

Y en ese grupo, hay aproximadamente 2.900 nuevos miembros votantes de los Grammy. Casi la mitad, el 49%, tiene 39 años o menos; el 60% son personas de color y el 30% se identifican como mujeres.

En los últimos años, la música latina ha aumentado en popularidad, y es celebrada rutinariamente como uno de los géneros de más rápido crecimiento de streaming en Estados Unidos.

“La incorporación de muchos miembros votantes de la Academia Latina de la Grabación subraya que la música no tiene fronteras y que nuestra misión de servir a las personas de la música, independientemente de dónde provengan, es más fuerte que nunca", dijo Harvey Mason jr., presidente y director general de la academia en un comunicado. "No puedo esperar a que la pasión y el arduo trabajo de nuestros miembros brillen en las nominaciones de este año”.

La reforma en la Academia de la Grabación se remonta a la creación de un grupo de trabajo centrado en la inclusión y la diversidad después de que un director general anterior, Neil Portnow, hiciera comentarios menospreciando a las mujeres en el apogeo del movimiento #MeToo. En el pasado, los Grammy han sido criticados por la falta de diversidad: artistas de color y mujeres excluidos de los premios principales; estrellas del rap y R&B contemporáneo ignoradas.

En 2024, Mason jr. dijo a The Associated Press que la Academia de la Grabación buscaba aumentar su cuerpo de votación contactando a diferentes comunidades subrepresentadas. “Tomémonos el tiempo para entender por qué esas personas no están participando con nosotros, averigüemos cómo podemos solucionar eso”, expresó. “Y una vez que lo solucionamos, entonces invitémoslos o preguntemos si les gustaría ser parte de nuestra organización. Así que fue un proceso de varios pasos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.