La nueva temporada de "Sesame Street": Bubba Wallace, Netflix y muchas gallinas

Nuevo hogar. Algunos cambios de formato. Los mismos monstruos.

“Sesame Street” lanza su 56ª temporada el 10 de noviembre con el campeón de NASCAR Bubba Wallace como invitado, un formato ligeramente modificado y una nueva forma de verlo: a través de Netflix.

“Ahí estás, hola”, invita Elmo a los espectadores al inicio del programa. “Elmo está muy feliz de verte”.

El popular programa infantil ofrecerá una historia principal de 11 minutos al inicio, en lugar de los nueve minutos del año pasado, y algunos segmentos nuevos mezclados con los favoritos que regresan.

“En la historia de ‘Plaza Sésamo’, siempre nos hemos reinventado de alguna manera en nuestros últimos 56 años”, dice Sal Pérez, productor ejecutivo. “Siempre estamos buscando formas de modernizar, de hacer que el aspecto y la sensación del programa sean realmente atractivos para los niños de hoy”.

La historia principal de 11 minutos en el primer episodio involucra a Elmo, Abby y Zoe participando en tres tipos de carreras en el vecindario, acompañados por una alarmante cantidad de pollos de marioneta y Wallace ofreciendo comentarios desde la línea lateral.

Primero es una carrera de velocidad con un pollo en la espalda de cada uno de ellos —“aves en movimiento”, ofrece Wallace— luego una carrera con un pollo en una cuchara y, por último, una carrera de sacos con pollos también en el saco. Elmo se desanima cuando no gana inicialmente, pero pronto se da cuenta de que no había almorzado, por lo que está bajo de energía, la lección del día.

“Me encanta cuando podemos traer celebridades a ‘Sesame Street’ porque aportan su propio sabor, su propio punto de vista y experiencia. Y gran parte de ese episodio de carreras de Elmo se intensificó con la presencia de Bubba”, dice la guionista principal Halcyon Person. (Miley Cyrus también será una invitada próximamente).

Person dice que expandir la historia principal incluso por unos pocos minutos le da a ella y a su equipo más espacio para agregar elementos que cree que conectan con los niños.

“Esos dos minutos adicionales pueden no parecer mucho para nuestra audiencia, pero nos permiten tener una canción en cada episodio, que sabemos que a nuestra audiencia le encanta”, dice Person, cuyos créditos incluyen “Dee & Friends in Oz” y “Karma’s World”.

“Podemos tener aún más animación, aún más comedia, más tiempo para el humor físico. Sabemos que cuando los niños se ríen, están aprendiendo. Así que nos encanta cuando podemos hacerlos reír para que nuestro mensaje importante también se transmita de manera clara y fuerte”.

Netflix y la cuarta pared

El acuerdo con Netflix es un importante cambio para “Sesame Street” ya que el servicio de streaming le da un alcance mundial: la nueva temporada se transmitirá en 30 idiomas, mientras se mantiene en su hogar de larga data, PBS Kids y la aplicación PBS Kids Video, al mismo tiempo. Los episodios estarán disponibles tanto en Netflix como en PBS el mismo día.

“Los socios mismos han sido increíbles y realmente solidarios, permitiéndonos hacer lo que ‘Sesame Street’ hace”, dice Pérez. “Saben que tenemos un historial de saber cómo producir contenido. Así que realmente han sido solidarios y han elevado la marca”.

“Sesame Street” también se inclinará por romper la cuarta pared, con criaturas que se dirigen al espectador y quizás confiesan sus sentimientos o piden consejos.

“Creo que esta temporada queríamos simplemente resaltar eso y hacerlo realmente una característica esperada del programa: los personajes no solo te están hablando, sino que realmente te están involucrando”, dice Person.

“Esta es solo otra forma de realmente construir esa relación y hacer que los niños sientan que son parte de la acción, que nada de lo que está sucediendo en la historia podría suceder sin ellos y que nuestros personajes realmente los necesitan”.

Segmentos como “Cookie’s Foodie Truck” (El camión gourmet de Cookie) y “Abby’s Magic Beasties” (Las bestias mágicas de Abby) harán la transición, y se introduce uno nuevo: el animado “Tales from 123” (Cuentos del 123), que lleva a los espectadores al edificio de apartamentos donde viven los monstruos peludos.

“Esto nos dio la oportunidad de echar un vistazo adentro. Tienes a nuestro increíble elenco de personajes viviendo en un edificio de apartamentos, con Elmo y Tango teniendo aventuras de comedia física realmente locas”, dice Pérez.

En el “Tales from 123” inaugural, Elmo quiere encontrarse con Grover para una cita de juego, pero ambos se confunden, así que suben en ascensores y corren por las escaleras hasta que Tango salva el día. Finalmente reunidos, naturalmente juegan a las escondidas.

Es como un pase de backstage a “Sesame Street” y, por supuesto, un monstruo gruñón estará quejándose. “Ningún apartamento de Nueva York podría estar completo sin Óscar como el superintendente”, dice Pérez.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.