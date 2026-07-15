Los casos confirmados de ébola en Congo superan los 2.000, incluidos 754 muertos

Los casos confirmados de ébola en República Democrática del Congo han alcanzado los 2.011, incluidos 754 fallecimientos, según datos gubernamentales difundidos durante la noche en lo que las autoridades describen como el brote de más rápido crecimiento registrado.

Un total de 753 personas permanecen en aislamiento o en hospitales, mientras que 366 se han recuperado hasta ahora, de acuerdo con datos del Ministerio congoleño de Salud.

El rastreo de contactos sigue siendo un desafío, con una cobertura de quienes estuvieron expuestos que aún se sitúa en el 67%.

La nación centroafricana enfrenta un brote de ébola causado por el raro virus de Bundibugyo desde el 15 de mayo.

Dos meses después de que fuera identificado, el brote continúa propagándose más rápido de lo que los funcionarios de salud pueden rastrear, pese a una respuesta en expansión. Al menos el 80% de los nuevos casos están surgiendo de cadenas de transmisión desconocidas, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud.