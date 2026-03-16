Lista de ganadores de la 98a edición de los Oscar

Lista de ganadores de la 98a edición de los Premios de la Academia entregados el domingo en Los Ángeles.

Mejor película

- “One Battle After Another”

Dirección

- Paul Thomas Anderson, “One Battle after Another

Relacionados

Actriz

-Jessie Buckley, “Hamnet”

Actor

- Michael B. Jordan, “Sinners”

Actor de reparto

- Sean Penn, “One Battle After Another”

Actriz de reparto

- Amy Madigan, “Weapons

Guion original

- “Sinners”

Guion adaptado

- “One Battle after Another”

Cinematografía

- “Sinners”

Edición

- “One Battle after Another”

Música original

- “Sinners”

Canción original

-“Golden” de “Kpop Demon Hunters”

Sonido

- “F1”

Efectos visuales

- “Avatar: Fire and Ash”

Maquillaje y peinado

- “Frankenstein”

Diseño de vestuario

- “Frankenstein”

Diseño de producción

-“Frankenstein”

Casting

- “One Battle after Another”

Cortometraje (empate)

- “The Singers”; “Two People Exchanging Saliva”

Cortometraje animado

-“The Girl Who Cried Pearls”

Cortometraje documental

-“All the Empty Rooms”

Largometraje documental

- “Mr. Nobody against Putin”

Largometraje internacional

- “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”), de Noruega

Relacionados

Largometraje animado

- “KPop Demon Hunters”

