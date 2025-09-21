Lista de ganadores de la 67a edición del Premio Ariel
A continuación, la lista de ganadores de la 67a entrega anual del Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el sábado en Puerto Vallarta, México.
— Mejor película: “Sujo”.
— Dirección: Astrid Rondero, Fernanda Valadez, “Sujo”.
— Actor: Raúl Briones, “La cocina”.
— Actriz: Luisa Huertas, “No nos moverán”.
— Coactuación masculina: Héctor Kotsifakis, “Pedro Páramo”.
— Coactuación femenina: Yadira Pérez Esteban, “Sujo”.
— Revelación actoral: José Alberto Patiño, “No nos moverán”.
— Guion original: “No nos moverán”.
— Guion adaptado: “La cocina”.
— Fotografía: “Pedro Páramo”.
— Edición: “La cocina”.
— Sonido: “La cocina”.
— Música original: “La cocina”.
— Diseño de arte: “Pedro Páramo”.
— Vestuario: “Pedro Páramo”.
— Maquillaje: “Pedro Páramo”.
— Efectos visuales: “Pedro Páramo”.
— Efectos especiales: “Pedro Páramo”.
— Ópera prima: “No nos moverán”.
— Largometraje documental: “Tratado de invisibilidad”.
— Cortometraje documental: “Anónima inmensidad”.
— Cortometraje de ficción: “La cascada”.
— Cortometraje de animación: “Fulgores”.
— Largometraje animación: “Uma y Haggen”.
— Película iberoamericana: “El Jockey” (Argentina).
—Ariel de Oro: Patricia Reyes Spíndola, Jacqueline Andere y Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.
— Reconocimiento al mérito cinematográfico: Guillermo del Toro y “Amores Perros”.