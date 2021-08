Lily Allen habla sobre el distanciamiento con su padre el actor Keith

Lily Allen ha hablado sobre el distanciamiento de su padre el actor Keith, diciendo que "no se han conectado por un tiempo".

La cantante aparecerá en el escenario este mes en 2:22: A Ghost Story en el teatro Noël Coward de Londres. Al hablar sobre la reacción de sus padres a su debut en el teatro, Allen le dijo a The Telegraph que su madre, la productora Alison Owen, la ha apoyado, pero que no ha tenido noticias de su padre, la estrella de The Pembrokeshire Murders, Keith.

Ella dijo: “Realmente no he hablado con él, para ser honesta, por un tiempo. La última vez que le envié un mensaje de texto fue el Día del Padre y él me respondió diciendo ‘Gracias’. No nos hemos conectado por un tiempo".

Allen ha hablado antes sobre ella y la relación tensa de su padre, y en 2018 reveló que se pelearon por algo que escribió en sus memorias ese año.

En su libro, My Thoughts Exactly, Allen afirmó que Keith había tenido un ataque cardíaco relacionado con la cocaína en el Festival de Glastonbury en 1998 cuando tenía 14 años.

Varios años antes de eso, en 2015, Allen tuiteó: “Mi papá me abandonó cuando tenía 4 años, estoy harta de esto. Mi papá estaba en Latitude cuando fui titular y ni siquiera vino a verme. Probablemente he pasado más tiempo paseando a mis perros que con mi padre en toda mi vida".

La entrevista de Telegraph del fin de semana también vio a Allen hablando sobre su salud mental. Ella le dijo a la publicación: “Estuve viviendo la vida en una burbuja durante mucho tiempo, que se trataba de mí, de mí, de mí. [Pero ahora] creo que estoy lista para abrirme a sentir cosas, que no habían estado en el pasado”.

"He pasado los últimos 15 a 20 años automedicándome y siendo bastante insensible a los sentimientos... siento que soy capaz de comportarme como un adulto conectado de una manera que no lo he hecho en mucho tiempo".

La puesta 2:22 en el Noel Coward Theatre, Londres, estará a partir del 3 de agosto.