Paul Mackenzie, líder de una secta keniana, fue declarado culpable el viernes de homicidio por la muerte de 123 de sus seguidores.

El fundador y pastor de la iglesia Good News International Church fue declarado culpable por pedir a sus seguidores que dejaran de comer hasta morir para poder encontrarse con Jesús. Fue condenado junto con 29 de sus seguidores, incluida su esposa, Rhoda Mumbua, en un juicio en la ciudad costera de Mombasa.

Las autoridades descubrieron en 2023 más de 400 cuerpos en fosas comunes dispersas por un extenso rancho cerca de la localidad de Malindi, adonde los seguidores de Mackenzie se habían trasladado para eludir el escrutinio.

Según se informó, los niños fueron los primeros en morir de hambre.

Mackenzie fue condenado a 200 años de prisión el 7 de noviembre por el asesinato de 191 personas, entre ellas 190 niños. Enfrenta una serie de juicios por diversos cargos que reflejan distintas formas en que murieron miembros de su organización.

También fue declarado culpable el miércoles de crueldad infantil y radicalización en un caso separado.

Está previsto que Mackenzie sea sentenciado en diciembre por los cargos de crueldad infantil y radicalización.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.