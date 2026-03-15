La República del Congo vota en elecciones que podrían extender los 42 años del presidente actual

La República del Congo votaba el domingo para elegir gobernante, y el presidente en funciones, Dennis Sassou N’Guesso, se postulaba para un quinto mandato consecutivo.

Tres millones de personas están registradas para votar en las elecciones, marcadas por la apatía de los jóvenes, que esperan que Sassou N’Guesso vuelva a ganar, y por un llamado al boicot por parte de los partidos de oposición. Se prevé que los centros de votación cierren a las 7 de la tarde

Otros seis candidatos desafían a Sassou N’Guesso para ejercer el máximo cargo del país centroafricano rico en petróleo, que cuenta con una de las mayores reservas de crudo del África subsahariana, pero analistas señalan que ninguno de ellos puede plantear un desafío significativo al mandatario, que lleva 42 años en el poder.

La campaña mostró un enorme desequilibrio entre Sassou N’Guesso y sus rivales, ya que el presidente en funciones fue el único candidato que recorrió el país para pedir el voto. Las carreteras de la capital, Brazzaville, están cubiertas de efigies de Sassou N’Guesso.

Otros dos partidos importantes boicotearon las elecciones por denuncias de prácticas electorales injustas.

Sassou N’Guesso, que se postula bajo el Partido Congoleño del Trabajo, llegó por primera vez al poder en 1979 y fue reemplazado en 1992, cuando organizó las primeras elecciones multipartidistas del país. Regresó al poder como líder de una milicia tras una guerra civil de cuatro meses en 1997.

Un referéndum constitucional en 2015 eliminó los límites de edad y de mandatos presidenciales, lo que le permitió postularse de nuevo.

El país enfrenta una elevada deuda internacional, que actualmente equivale al 94,5% de su producto interno bruto, según el Banco Mundial, y tasas de desempleo juvenil en fuerte aumento. Más de la mitad de los 5,7 millones de habitantes del país vive en la pobreza y el 47% de la población tiene menos de 18 años.

Las elecciones son las más recientes dentro de una tendencia de líderes africanos octogenarios que se aferran al poder. Sassou N’Guesso es el tercer presidente africano con más tiempo en el cargo, solo por detrás de Paul Biya, de Camerún, y Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de Guinea Ecuatorial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.