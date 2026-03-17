La policía en Nigeria dice que presuntos atentados suicidas mataron al menos a 23 personas

Al menos 23 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras presuntos atentados suicidas con bombas en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, la noche del lunes, informó la policía el martes. Se trata de uno de los ataques más mortíferos en la convulsa ciudad en la historia reciente.

Residentes y servicios de emergencia indicaron previamente a The Associated Press que se reportaron tres explosiones en lugares concurridos de Maiduguri, la capital del estado de Borno, entre ellos en un importante mercado y en la entrada del Hospital Universitario Docente de Maiduguri.

“Lamentablemente, un total de veintitrés (23) personas perdieron la vida, mientras que otras ciento ocho (108) sufrieron lesiones de diversa gravedad”, indicó el portavoz de la policía de Borno, Nahum Kenneth Daso, en un comunicado en el que atribuyó los ataques a presuntos atacantes suicidas.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques, pero la culpa recayó rápidamente en el grupo yihadista Boko Haram, que en 2009 lanzó una insurgencia en el noreste de Nigeria para imponer su interpretación radical de la ley islámica sharía.

Desde entonces, Boko Haram se ha fortalecido, con miles de combatientes y diferentes facciones, incluida la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, que cuenta con el respaldo del grupo Estado Islámico. La ciudad de Maiduguri está en el corazón de la región golpeada por la violencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.