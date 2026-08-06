La fiscalía israelí acusa a un colono de la muerte en Cisjordania de líder palestino Awdah Hathaleen

La fiscalía israelí acusó formalmente el jueves a un colono por la muerte el año pasado de un líder comunitario palestino en la Cisjordania ocupada, según un escrito de acusación presentado ante un tribunal de distrito.

En el documento, los fiscales acusan a Yinon Levi, que vive en un puesto de avanzada cerca de la ciudad de Hebrón, de homicidio imprudente por la muerte del destacado activista palestino Awdah Hathaleen. El cargo conlleva una pena menor que el asesinato según la ley israelí. El escrito de acusación también imputa a Levi allanamiento armado y daños malintencionados a la propiedad.

El grupo israelí de derechos B’Tselem señaló que los cargos contra Levi suponen el primer caso desde el 7 de octubre de 2023 en el que un israelí ha sido acusado formalmente por matar a un palestino en Cisjordania. En ese periodo, indicó el grupo, colonos y soldados israelíes han matado al menos a 1.100 palestinos en el territorio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.