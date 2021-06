Kim Kardashian ha admitido haberse sentido como un "puto fracaso" durante la ruptura de su matrimonio con Kanye West .

La estrella de reality shows y el rapero, que tienen cuatro hijos juntos, solicitaron el divorcio en febrero después de seis años de matrimonio, y luego citaron "diferencias irreconciliables" en la corte.

Durante el episodio de la noche del jueves (3 de junio) de Keeping Up with the Kardashians , se vio a Kim llorando con sus hermanas Kendall y Kylie Jenner y Kourtney Kardashian sobre el estado de su matrimonio.

Después de una pelea entre Kim y West, la influencer sollozó que "ya no puede hacer esto" y sintió que tenían que estar "juntos" por sus hijos mientras West se movía.

Añadiendo que West era un “padre increíble”, continuó: “Creo que se merece a alguien que pueda apoyar cada uno de sus movimientos, ir a seguirlo por todas partes y mudarse a Wyoming. No puedo hacer eso.

“Él debería tener una esposa que apoye todos sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo. Me siento como un maldito fracaso, que es como un tercer maldito matrimonio ... Me siento como una maldita perdedora, pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz."

Las revelaciones se produjeron como parte del penúltimo episodio de Keeping Up with the Kardashians , que llega a su fin el próximo jueves (10 de junio) después de 20 temporadas.

Durante un episodio reciente del programa, Kim también reveló que había reprobado su examen de estudiante de derecho de primer año , dejando sus planes de convertirse en abogada en el aire.