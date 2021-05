Kim Kardashian dio positivo por covid luego de criticado viaje lujoso

Kim Kardashian reveló que dio positivo por covid -19 junto con sus hijos y luchó para prepararse para un examen de barra el año pasado.

La fundadora de SKIMS recibió críticas en octubre pasado por celebrar su 40 cumpleaños con un gran grupo en una isla privada durante la pandemia.

Según BuzzFeed, Kardashian comenzó a experimentar síntomas de covid la semana antes de su examen, que se dice que tuvo lugar el 17 de noviembre.

La estrella de reality shows se dirigió a Twitter el viernes para negar los informes que afirman que la familia contrajo el virus de su viaje a la isla.

Ella escribió: "Nadie contrajo el covid en el viaje".

“Saint fue el primero en tenerlo en nuestra familia y lo contrajo en la escuela de otro estudiante que dio positivo primero. Entonces desarrollé síntomas y los contraje unos días después de que tosiera sobre mí mientras lo cuidaba”, explicó.

Durante el episodio del jueves de Keeping Up With The Kardashians, la modelo dijo: “Se supone que debemos hacer sesiones de estudio de 12 horas todos los días antes de la prueba, y me he estado sintiendo tan enferma y terrible con covid que apenas puedo levantarme de la cama y estudiar”, mientras enumeraba todos los síntomas que estaba experimentando.

Lee más: ¿Por qué Luis Miguel no lanzó nunca un álbum en inglés?

Dijo que esto era "lo más difícil" que había tenido que hacer. "Definitivamente siento que supe más esta vez en la prueba que la última vez", dijo.

“Me siento realmente seguro de eso. Si apruebo, es un milagro, porque tuve a covid”, dijo.

En una publicación más reciente, la fundadora de KKW Beauty escribió en las redes sociales que no aprobó el examen de la abogacía, pero que no "se da por vencida y me estoy preparando para volver a tomarlo pronto".