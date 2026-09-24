Kenia destruye enorme cargamento de metanfetamina interceptado en el mar

Las autoridades kenianas destruyeron el jueves un enorme cargamento de metanfetamina valorado en unos 63 millones de dólares, casi un año después de que las drogas fueran interceptadas en el océano Índico frente a la costa de Mombasa.

El cargamento, con un peso de 1.024 kilogramos (unos 2.257 libras), fue colocado en un horno de alta temperatura y destruido mientras funcionarios del gobierno observaban.

El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, supervisó la destrucción y advirtió a los narcotraficantes que las autoridades intensificarían los esfuerzos para desarticular el comercio ilícito.

Murkomen manifestó que Kenia estaba siendo utilizada tanto como un “centro de tránsito” como un “mercado” para drogas ilegales, y prometió acciones más enérgicas para prevenir el tráfico de drogas y el abuso de sustancias.

Indicó que los presuntos traficantes enfrentarían procesos judiciales y que las autoridades buscarían el decomiso de bienes vinculados al comercio ilegal.

La Armada de Kenia interceptó el cargamento el 25 de octubre de 2025, a unos 630 kilómetros (391 millas) de la costa de Mombasa, en el océano Índico. La embarcación fue escoltada al puerto bajo guardia armada.

Seis ciudadanos iraníes detenidos a bordo de la embarcación sin bandera siguen compareciendo ante los tribunales y enfrentan cargos por tráfico de drogas.

Las autoridades describieron el decomiso como un avance importante en la lucha de Kenia contra el tráfico de narcóticos.

La interceptación se produce mientras Kenia enfrenta una creciente preocupación por las drogas sintéticas, particularmente a lo largo de la costa, donde funcionarios de salud y de las fuerzas del orden han reportado un aumento de los problemas relacionados con la metanfetamina y la heroína.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.