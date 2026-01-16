Kathleen Kennedy, responsable de "Star Wars", deja Lucasfilm

Después de más de 13 años al frente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy dejará la "fábrica de Star Wars" fundada por George Lucas.

La compañía Walt Disney Co. anunció el jueves que ahora recurrirá a Dave Filoni para dirigir "Star Wars", como presidente y director creativo, hacia su sexta década y más allá. Filoni, quien se desempeñó como director comercial de Lucasfilm, heredará el mando de una de las franquicias más destacadas del cine, junto a Lynwen Brennan, presidenta y gerente general de los negocios de Lucasfilm, quien actuará como copresidenta.

Kennedy afirmó: "Cuando George Lucas me pidió que asumiera Lucasfilm tras su retiro, no podía imaginar lo que me esperaba. Ha sido un verdadero privilegio pasar más de una década trabajando junto al extraordinario talento de Lucasfilm".

Kennedy, la sucesora elegida por Lucas, había presidido el mundo de ciencia ficción en constante expansión de "Star Wars" desde que Disney lo adquirió en 2012. Al anunciar la noticia del jueves, Bob Iger, director ejecutivo de la compañía Walt Disney Co., la calificó como "una cineasta visionaria".

Kennedy supervisó un período altamente lucrativo, pero a menudo polémico, en la historia de "Star Wars" que produjo una trilogía taquillera y aclamadas obras derivadas en streaming como "The Mandalorian" y "Andor", aunque también encontró una creciente frustración por parte de los fanáticos de toda la vida.

Bajo la dirección de Kennedy, Lucasfilm acumuló más de 5.600 millones de dólares en taquilla y ayudó a establecer Disney+ como un destino de streaming, logros que fácilmente validaron los 4.050 millones de dólares que Disney desembolsó por la compañía. Sin embargo, Kennedy también luchó por entregar la magia en la pantalla grande que Lucas capturó en la trilogía original de finales de los años 1970 y principios de los 80, y su relación con los leales a "Star Wars" se convirtió en una saga propia.

Filoni se ha establecido casi por completo en la pantalla pequeña, ingresando a la franquicia con la serie animada "Star Wars: The Clone Wars" y creando la serie de Disney+ "Ahsoka", que recibió una acogida tibia. Filoni, quien colaboró por primera vez con Lucas en "Avatar: The Last Airbender", también ha sido productor ejecutivo de "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett" y "Skeleton Crew".

Ambos reportarán a Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

"Desde Rey hasta Grogu, Kathy ha supervisado la mayor expansión en la narrativa de Star Wars en pantalla que hemos visto", dijo Filoni. "Estoy increíblemente agradecido con Kathy, George, Bob Iger y Alan Bergman por su confianza y la oportunidad de liderar Lucasfilm en este nuevo rol, haciendo un trabajo que realmente amo. Que la Fuerza te acompañe".

Antes de unirse a Lucasfilm, Kennedy fue una de las productoras más exitosas de Hollywood. En 1981, cofundó Amblin Entertainment con Steven Spielberg y su eventual esposo, Frank Marshall. Produjo "E.T.", “Indiana Jones and the Temple of Doom” ("Indiana Jones y el templo de la perdición"), "Jurassic Park" y la trilogía de "Back to the Future" ("Volver al futuro").

En Lucasfilm, su mayor éxito llegó al principio, con "Star Wars: The Force Awakens" ("Star Wars: El despertar de la fuerza") de 2015. La película dirigida por J.J. Abrams recaudó más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Pero la entrega subsiguiente, "The Last Jedi" ("Los últimos jedi") de Rian Johnson (2017), fue amargamente divisiva. La tercera película, "The Rise of Skywalker" ("El ascenso de Skywalker") de Abrams (2019), fue ampliamente criticada tanto por críticos como por fanáticos.

Después de "The Rise of Skywalker", "Star Wars" se apagó en la pantalla grande a pesar de una lista de proyectos anunciados. Se espera que la sequía se termine en mayo con "The Mandalorian & Grogu" de Jon Favreau. Los años intermedios han estado marcados por éxitos en streaming como "The Mandalorian" y "Andor", pero el futuro de "Star Wars" se ha sentido cada vez más incierto.

Las luchas sobre el tono y la visión han sido frecuentes. El spin-off de Han Solo de 2018, "Solo: A Star Wars Story", desembocó en el despido de sus directores, Phil Lord y Christopher Miller, durante la producción, quienes fueron reemplazados por Ron Howard. La mayoría encontró el resultado mixto y decepcionantemente insípido.

Más recientemente, Adam Driver, quien interpretó a Kylo Ren/Ben Solo en la trilogía más reciente de "Star Wars", reveló a The Associated Press el año pasado que él y Steven Soderbergh habían desarrollado una película de Ben Solo con el apoyo de Kennedy y Lucasfilm durante dos años antes de que el jefe de Disney, Bob Iger, la cancelara. Los fanáticos estaban tan indignados que un avión voló sobre los estudios de Disney en Burbank con una pancarta que decía "Salven ‘The Hunt for Ben Solo’".

En cambio, la única película de "Star Wars" bajo la dirección de Kennedy que ganó una aprobación generalizada y duradera de los fanáticos fue, posiblemente, "Rogue One" de 2016. El spin-off de Gareth Edwards también fue una producción problemática, lo que llevó a Tony Gilroy, eventual creador de "Andor", a supervisar las regrabaciones. Sin embargo, a pesar de eso, "Rogue One", que tiene lugar dentro de "Star Wars" pero fuera de la línea principal de los Jedi, podría ser la única película del reinado de Kennedy en "Star Wars" que logró tanto mantenerse fiel al tono de la odisea espacial como abrir nuevos terrenos.

La huella de Kennedy estarán en muchos de los próximos proyectos de "Star Wars" durante años. Eso incluye "Star Wars: Starfighter" de Shawn Levy, con Ryan Gosling, que se estrenará en mayo de 2027, y otros proyectos más en varias etapas de desarrollo.